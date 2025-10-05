Haberler

İzmir açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botla sürüklenen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Karaburun açıklarında ise 40 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye gemi ve bot sevk edildi.

Ekipler, bottaki 2'si çocuk 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 21'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
