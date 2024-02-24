Üye Girişi
Haberler

İzmir Açıklarında 71'i Çocuk 154 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan operasyonlarda, 71'i çocuk toplam 154 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir açıklarında 71'i çocuk 154 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Bottaki 31'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik, Karaburun açıklarında da 40'ı çocuk 98 düzensiz göçmeni yakaladı.

Menderes ve Çeşme açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan İzmir Çeşme Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir? Saadet Partisi Hatay belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Hatay adayı Necmettin Çalışkan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title