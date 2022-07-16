İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İZMİR - İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu. Saatler 00.13'te tüm camilerden sela okundu, şehitler için dualar edildi.

İzmir'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Konak Meydanı'nda düzenlendi. Binlerce İzmirlinin katıldığı anmada 15 Temmuz şehitleri anıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı barkovizyondan izletilirken, 00.13'te ise İzmir'in tüm camilerinden dualar okunarak şehitler anıldı.

"Vazgeçmedik"

15 Temmuz İzmir etkinliklerinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir'de 'Sokağa çıkarsanız size haddinizi bildiririz' diyenlere haddini bildirmeyi gösteren yürekli, cesur hemşerilerim; 15 Temmuz, korkusuzca şehit olmak için sokağa çıkan kahramanların gecesidir. 15 Temmuz, mermiye siper olan gençlerin gecesidir. 15 Temmuz, tankın ağzına yatan yiğitlerin gecesidir. 15 Temmuz, al bayrağımızı kendisine kefen edenlerin, lideri Recep Tayyip Erdoğan 'Haydi sokağa' dediğinde meydanları dolduranların gecesidir. Herkes o gece sokağa çıktığında 251 şehidimiz gibi şehit olmayı göze alarak sokağa çıkmıştır. Biz 15 Temmuz gecesinde vazgeçmedik. Ezandan, vatandan, devletten, bayraktan vazgeçmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle vazgeçmeyeceğiz. O gün hepimiz şahidiz, bizzat yaşadık. O tankları, o uçakları, mermileri gördük. O milletin iradesi o günkü darbeyi püskürttü ve darbeciler değil millet kazandı" dedi.

"Kimse böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecek"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise şunları söyledi: "Bugün İzmir yine muhteşem. Nasıl 6 yıl önce muhteşemdi, demokrasiye, mili iradeye sahip çıkmıştı, İzmir yine aynı İzmir. Bu akşam da yine meydanlar doldu taştı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yüz binler yine bu meydandaydı. Sabaha kadar meydanı doldurmuştu. Cumhurbaşkanımız, darbe teşebbüsleri tarihinde bir ilki başardı. Milletiyle darbeye karşı koydu ve başarı. Bu, tarihte bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra kimse böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Bu milletin karşısında hiçbir güç duramayacaktır."

Sela okundu

Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı barkovizyondan izletildi. Saatler 22.25'i gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından tasavvuf musiki dinletisi icra edildi. 22.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrının gösterimi yapıldı. 22.50'de semazen gösterisi düzenlendi. 23.10'da 15 Temmuz Senfonik Destanı barkovizyon gösterisi yapıldı, 23.35'te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videolar gösterildi. 23.40'ta, kahramanlık türküleri konseri icra edildi. 00.13'te tüm camilerde aynı anda sela okundu, 00.20'de Fetih Suresi okunup dualar edildi.