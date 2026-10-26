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İzlanda Dışişleri Bakanı 26-31 Ekim'de Wang Yi'nin davetiyle Çin'i ziyaret edecek

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İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, 26-31 Ekim tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, 26-31 Ekim tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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