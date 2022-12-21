İzinsiz Asılan "Love Erdoğan" Afişlerini Kaldırtan CHP'li Başkan Hakkında Soruşturma İzni

İzmir’in Selçuk ilçesinde, geçen yılın mart ayında AKP'liler tarafından izinsiz asılan “Love Erdoğan” yazılı afişleri kaldırtan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verildi. CHP’li Sengel hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, geçen yılın mart ayında AKP'liler tarafından izinsiz asılan "Love Erdoğan" yazılı afişleri kaldırtan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni verildi. CHP'li Sengel hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

AKP Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ve beraberindekiler tarafından, geçen yılın mart ayında ilçenin çeşitli noktalarına "Love Erdoğan" yazılı afişler asılmıştı. İzinsiz asılan afişler, Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri tarafından iki kez kaldırılmıştı. Gerginliğe neden olan olayın ardından, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in talimatıyla ilçedeki tüm billboardlar, "Tek Sevdamız Atatürk" mesajının yer aldığı kalpaklı Atatürk fotoğraflarıyla donatılmıştı.

AKP'lilerin şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı, yetkisi olmadığı halde pankartları kaldırttığı gerekçesiyle Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında soruşturma izni vermişti. Bakanlığın soruşturma izni, Başkan Sengel'in itirazı üzerine Danıştay'a taşınmıştı.

İtirazı ele alan Danıştay 1. Daire Başkanlığı, "Love Erdoğan" afişlerini kaldırtıp "Tek Sevdamız Atatürk" görsellerini astıran Sengel için soruşturma açılabileceğine hükmetti. Pankartları toplattığı için Başkan Sengel hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Karar, CHP'nin tepkisini çekti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Saray rejiminde, kanunları uygulayanlar değil, kanunsuzluk yapanlar haklı bulunuyor. Yani Saray adına yapılan kanunsuzluklara göz yumulması isteniyor. Göz yummayacağız! Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu algı oyunlarınızla sandıkta boğulacaksınız. Hak yerini buluncaya, yandaşlık değil yasalar üstün tutuluncaya ve adalet sağlanıncaya kadar takipçisiyiz. Filiz Ceritoğlu Sengel yalnız değildir" dedi.

BAŞKAN SENGEL 'ANDIMIZ' GÖNDERMESİ YAPMIŞTI

Başkan Sengel, geçen yılki tartışmalar sonrasında sosyal medya hesabından, kalpaklı Atatürk fotoğraflı billboardları paylaşıp, "Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz" diyerek 'Andımız' göndermesi yapmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de ilçeye gelerek AKP'lilerin tepkisini çeken Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tartışmaların yaşandığı dönemde Filiz Ceritoğlu Sengel'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü (ARŞİV)