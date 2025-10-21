İyilik Okulu Projesi'yle Gençlere İyilik Aşılanıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Aziz gençler, sizin ufkunuz o kadar geniş ki, sizin gönlünüz o kadar güzel ki, bizim hayal edemeyeceğimiz iyilikleri tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Onun için hep şunu diyorum, dünya hep çocukların olsa, çocuklar gibi güzel kalsa, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsa." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneğince yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi iyilik kavramlarının öğrencilere anlatılması amacıyla hayata geçirilen İyilik Okulu Projesi'nin 11. yılı dolayısıyla, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmada, Deniz Feneri Derneğinin, Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetlerine öncülük eden sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirtti.

Türkiye'deki çocukların yardım ve iyilik yapmaya yatkın olduğuna değinen Aktaş, yardım etmeninin, millet olarak en büyük hasletlerinden birisi olduğunu, İslam'ın da yardım etmeyi, iyilik yapmayı teşvik ettiğini anlattı.

"Yavrularımıza iyilik hareketi yapmaları için destek verelim"

Nazif Yılmaz, Deniz Feneri Derneğini "yüzyılın iyilik hareketi" olarak tanımlayabileceğini, derneğin, gönüllere dokunarak Türkiye ve dünyaya iyilik ulaştırmaya çalışan yapıda olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı'nda gönüllü olarak Sudan, Moritonya ve Pakistan'da kurban kesim faaliyetlerinde bulunduklarını anlatan Yılmaz, "iyilik" denilince aklına gelen Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 177. ayetini herkese okunmasını tavsiye etti.

Yılmaz, Deniz Feneri Derneği ile yürütülen projeyle büyük bir iyilik hareketinin devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buradan diyoruz ki, lütfen sevgili yavrularımıza küçük de olsa bir iyilik hareketini teşvik için onlara destek verelim, katkı verelim. Aziz gençler, sizin ufkunuz o kadar geniş ki, sizin gönlünüz o kadar güzel ki, bizim hayal edemeyeceğimiz iyilikleri tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Onun için hep şunu diyorum, dünya hep çocukların olsa, çocuklar gibi güzel kalsa, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsa. Onun için siz çocuklarımızdan iyiliği yaymanızı, yaygınlaştırmanızı, Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmayla iyilik projelerinizi 'İyiliklerde yarışın' ayetini de dikkate alarak, yarışarak müracaat etmenizi bekliyoruz."

"Gençlerimize iyiliği bir ideal olarak, bir dava olarak nakşetmek istiyoruz"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise Gazze'de 2 yıldır dünyanın gözü önünde katliam yaşandığını, İsrail'in masum insanların canlarına kıydığını söyledi.

İsrail'in hiçbir uluslararası hukuku, insan haklarını ve ahlak kurallarını tanımadığına işaret eden Cengiz, İsrail'in Gazze'yi yerle bir ettiğini ancak Gazzelilerin iradesine hiç dokunamadığını belirtti.

İyilik Okulu Projesi kapsamında 1 yılda 100 binden fazla öğrenciye iyilikleri anlattıklarını aktaran Cengiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimize iyiliği bir ideal olarak, bir dava olarak nakşetmek istiyoruz. İyilik Okulu Projesi'nin aslında bizdeki önemi, değeri budur. Eğitimin içerisine değerler eğitimi noktasında eğer bir iyilik damlasını damlatabiliyorsak bundan çok bahtiyarız. İyilik Okulu Projemizin içerisinde bu sunumlarla uygulamalı iyilik proje yarışmalarımız var. İnşallah bu yarışmayı bu sene İstanbul'da daha geniş bir ortamda gerçekleştireceğiz. Mayıs sonunda veya haziranın hemen başında okullar kapanmadan bir hafta önce tarihini inşallah belirleyeceğiz. İstanbul'un en büyük salonlarından birisinde İyilik Okulu Projesi yarışmalarının finalini gerçekleştirmiş olacağız. Ödüllü bir yarışma. Bütün genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin bu iyilik projesi yarışmalarına katılmalarını da özellikle rica ediyoruz."

Programa, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak ve öğrenciler katıldı.