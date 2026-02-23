Haberler

"Güz ile Yaz Arasında" sergisi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

Güncelleme:
İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıların eğitimini desteklemek ve uluslararası platformda Türkiye’nin sanatçılarını tanıtmak amacıyla 'Güz ile Yaz Arasında' sergisini Bodrum Kültür Sanat'ta açtı. 4 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek sergi, farklı disiplinlerden 26 sanatçının 61 eserini bir araya getiriyor.

Türkiye'de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunmak, genç sanatçıların eğitimini desteklemek ve uluslararası platformlarda Türkiye'nin sanatçılarıyla yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İyilik İçin Sanat Derneğinin düzenlediği "Güz ile Yaz Arasında" sergisi, Inspera Bodrum Kültür Sanat'ta açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Hicran Aksöz'ün üstlendiği sergi, 4 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Mevsimsel bir geçiş evresinden yola çıkan sergi, güzün sonu ile yazın başı arasındaki belirsiz zaman aralığını yalnızca meteorolojik bir olgu olarak değil felsefi, sosyolojik ve estetik boyutları olan bir varoluş hali olarak ele alıyor ve "liminalite" kavramını görsel bir araştırmanın odağına yerleştiriyor.

Farklı disiplinlerden birçok başarılı genç sanatçının eserlerini bir araya getiren sergide, 26 sanatçının 61 eserine yer veriliyor.

Resim, seramik, heykel, video, enstalasyon, fotoğraf ve geleneksel baskı çeşitlerini bir araya getiren seçki, farklı disiplinler üzerinden çoğalan bir anlatı kuruyor.

Sergide Ahmet Hamdi Başsöz, Eylül Civelek, Mevsim Çağan, Başak Çolak, Burak Dağ, Nida Erdoğan, Sena Gökçeoğlu, Erman Gürcüm, Asya Nur Hasgül, Ezgi İzmen, Ezgi Kanargı, Bilal Can Kara, Fırat Koç, Esra Mengülerek, Reyhan Mente, Nur Özel, Rumeysa Öztürk, Yağız Seis, Gizem Şanlı, Nisan Talazoğlu, Emir Tekkalmaz, Muzaffer Tuna, Tolga Turan, Emir Yasin Yağmurca, Mehmet Ali Yıldız ve Pelin Bulu Yılmaz'ın eserleri yer alıyor.

Sergi ayrıca rehberli turlar, küratör eşliğinde sergi gezileri, koleksiyoner buluşmaları, sergiyle eş zamanlı atölye çalışmaları ve okul gezileriyle zenginleşen kapsamlı bir program sunuyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
