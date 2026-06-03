İyidere'de Çevre Haftası kıyı temizliği

Rize'nin İyidere ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında kıyı temizliği etkinliği yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deniz Elçileri Topluluğunca organize edilen etkinlikte, ilçeye bağlı Sarayköy plajı kıyılarında yer alan plastik atık ve çöpler, gönüllüler tarafından toplanarak ayrıştırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, AA muhabirine, amaçlarının bu konuda ilgi ve farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Kıyı temizliğinde karşılaştıkları ürünler arasında şişe ve ambalaj paketlerinin fazla olduğuna değinen Prof. Dr. Aytan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördük ki denizlerimize ve kıyılarımıza ulaşan atıkların çok büyük bir kısmını plastikler oluşturmakta. Bugün görüyoruz ki bu uygulama gerçekten yeni giren poşet miktarının azaltılmasında etkili. Bu uygulama sayesinde plastik poşet kullanımı gerçekten sınırlanmış durumda ve çevreye karışan, denizlere ulaşan plastik miktarının azaltılmasına da büyük katkı sağlanmış durumda."

Denizlerin, kıyıların ve doğal yaşamın korunması için çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çeken Aytan, "Sıfır Atık anlayışının toplumun her kesiminde benimsenmesi ve plastik kullanımının azaltılmaya yönelik tedbirlerin arttırılması daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için hepimizin ortak sorumluluğu. Deniz varsa hayat var." değerlendirmesinde bulundu.

Su Ürünleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ebrar Balcı ise temizlik esnasında günlük hayatta kullanılan birçok ürüne denk geldiklerini belirterek, "Gündelik hayatımızda kullanıp çöpe attığımız birçok şeyin denize ulaştığını görüyoruz. Pastik kullanımını en aza indirmek ve kullandığımız plastikleri tekrar geri dönüştürerek katkı sağlamak önemli. Plastiksiz denizlerimiz için kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz." dedi.