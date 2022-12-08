İYİ Partili vekili yoğun bakımlık eden AK Partili Işık'a bir tepki de Bülent Arınç'tan: Gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum

TBMM Genel Kurulu'nda attığı yumrukla İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü yoğun bakımlık eden AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a bir tepki de AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'tan geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bülent Arınç, "Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde dün gergin anlar yaşandı. Çıkan kavgada, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü yumrukladı. Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs'ün başında açılma meydana geldi. Kalp problemi olduğu öğrenilen, geçtiğimiz sene kalbine pil takılan Örs kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hüseyin Örs'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İYİ PARTİ OLAYI YARGIYA TAŞIYOR

Olayın ardından harekete geçen İYİ Parti, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

İYİ Parti grubunun saldırması sonucu mukavemet gösterdiğini söyleyen AK Partili Zafer Işık, yüzük iddialarını yalanlarken, Hüseyin Örs'ün yere düşerken yaralanmış olabileceğini savundu. Zafer Işık, "Zaman zaman Genel Kurul'da böyle şeyler olur. Özür dilemeyeceğim" dedi.

BÜLENT ARINÇ'TAN AK PARTİLİ IŞIK'A TEPKİ

Olayın yankıları devam ederken, AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan da AK Partili Zafer Işık'a tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Bülent Arıç, Işık için, "gözü dönmüş şahıs" ifadelerini kullandı.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞAHSI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Arınç, "Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum. Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

"YAPTIRIMLAR İVEDİLİKLE UYGULANMALI"

Bülent Arınç sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İki dönem TBMM Başkanlığı yapan birisi olarak, geçmişten bu yana, her zaman üzüntü ve utanç duyduğumuz bu tür olayların ve kavgaların milletvekillerimizin ve daha çok meclisimizin saygınlığına büyük zarar verdiğine inanıyorum. Meclis Başkanımız, tüm siyasi partileri ve milletvekillerini bu konuda uyarmalı" diyen Arınç, "Gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanmalı, olası benzer elim olayların önüne set çekilmelidir."