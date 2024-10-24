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İyi Partili Türkkan'dan Yeni Çözüm Süreci Eleştirisi: "Vatana İhanetin Adını Demokrasi Koydular"

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İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında; "Türk milletine karşı Cumhur İttifakı ile DEM bir aradalar. İmralı canisini salmayı kafaya koymuşlar. Vatana ihanetin adını demokrasi koydular. Kimse, bu vatanın sahibi Türk milletine 'PKK'yı bitirdik' diyerek orduya ve devlete dönüşen terör örgütü PYD/YPG'ye razı edemeyecek. Hain Öcalan'ın ipini Meclis'e bağlamak isteyenlerin ayağına Türk milleti o ipi dolayacaktır" dedi.

(TBMM) - İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında; "Türk milletine karşı Cumhur İttifakı ile DEM bir aradalar. İmralı canisini salmayı kafaya koymuşlar. Vatana ihanetin adını demokrasi koydular. Kimse, bu vatanın sahibi Türk milletine 'PKK'yı bitirdik' diyerek orduya ve devlete dönüşen terör örgütü PYD/YPG'ye razı edemeyecek. Hain Öcalan'ın ipini Meclis'e bağlamak isteyenlerin ayağına Türk milleti o ipi dolayacaktır" dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TUSAŞ'a dün yapılan terör saldırısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasının ardından başlayan yeni çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu. "Şehit analarının Meclis'e girişi yasaklandı ama bunun yerine bunca şehidin katili teröristbaşını Meclis'e davet edecek kadar cüretsiz oldunuz" sözleriyle Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısını eleştiren Türkkan'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Terörle müzakere değil, sadece ve sadece mücadele edilir. Meclis açıldığından bu yana Türk milletini rencide eden, Meclis'in onuruna leke düşüren açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Saldırının TUSAŞ gibi bir tesise yapılması ise hain terör örgütünün sahiplerinin bir mesajı olarak görmek lazım. TUSAŞ saldırısı gösteriyor ki Amerika ve İsrail'in vekil gücüne dönüşen ve ipi bu sahipleri tarafından tutulan terör örgütü istese dahi silah bırakması kendi inisiyatifinden çıkmıştır. Bu işin boyutu İmralı'yı da Kandili de aşıyor. Medet umulan teröristbaşı Öcalan aslında yok hükmünde bir şahsiyete dönüşmüştür. Muhatap artık Amerika ve İsrail'dir. 'PKK diye bahsettiğiniz bu örgütü sözle bitirmek istiyorsanız; bizim otonom bir devlet olarak kurduğumuz, 140 bin düzenli ordusu olan, bölgede bizim vekil gücümüz olan PYD/YPG'yi tanıyacaksınız.' diyecekler. Türkiye böyle bir durumla karşı karşıya.

"Türk milletine karşı Cumhur İttifakı ile DEM bir aradalar"

Şehit analarının Meclis'e girişi yasaklandı ama bunun yerine bunca şehidin katili teröristbaşını Meclis'e davet edecek kadar cüretsiz oldunuz. Sayın Bahçeli DEM'e el uzatmadan İmralı'daki bebek katilini serbest bırakmak için gerekli yasa tekliflerini hazırladılar. Aynı konuda 103 yasa teklifi verildi. 24-30 Eylül arasında umut hakkı için 103 yasa teklifi verdiler. 25 yılın doldurmuş müebbet hapis cezası alanlara şartlı tahliye yolunu açan adrese teslim bir yasa teklifi. Ardından Bahçeli'nin sözleri... Türk milletine karşı Cumhur İttifakı ile DEM bir aradalar. İmralı canisini salmayı kafaya koymuşlar. Vatana ihanetin adını demokrasi koydular. Kimse, bu vatanın sahibi Türk milletine 'PKK'yı bitirdik' diyerek orduya ve devlete dönüşen terör örgütü PYD/YPG'ye razı edemeyecek. Hain Öcalan'ın ipini Meclis'e bağlamak isteyenlerin ayağına Türk milleti o ipi dolayacaktır."

İyi Partili Türkkan'dan Yeni Çözüm Süreci Eleştirisi:
Kaynak: ANKA / Güncel

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