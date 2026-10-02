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İYİ Partili Sunat, Soma'daki göçükte yaralanan maden işçilerini ziyaret etti

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İYİ Partili Sunat, Soma'daki göçükte yaralanan maden işçilerini ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Soma'da maden işletmesindeki göçükte yaralanan maden işçilerini ziyaret etti. Sunat, Soma Devlet Hastanesi Başhekimi'nden yaralılar hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaralanan işçileri ziyaret etti. Sunat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yüreğimizi yakan Soma'dayız… İYİ Parti Manisa İl Başkanımız Gözde Aytaç, Soma İlçe Başkanımız Turan Keleş ve heyetimizle birlikte yaralılarımızı ziyaret ettik. Soma Devlet Hastanesi Başhekimimiz Sayın Gökhan Kıvanç Yaşar'dan yaralılarımız hakkında bilgi aldık. Göçük altından yaralı olarak çıkarılan maden işçimiz Sayın İbrahim Çimen'i ve ailesini ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik."

Kaynak: ANKA
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