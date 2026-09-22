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İYİ Partili Sunat, Manisa saldırısı sonrası yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti

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İYİ Partili Sunat, Manisa saldırısı sonrası yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Manisa'daki silahlı saldırı sonrası yaralı öğrencileri ve ailelerini hastanelerde ziyaret etti. Sunat, okul güvenliği ve silaha erişim için kalıcı tedbir alınmasını, Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Kanunu'nun çıkarılmasını istedi.

(MANİSA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Manisa'daki silahlı saldırının ardından yaralı öğrencileri ve ailelerini hastanelerde ziyaret etti. Sunat, okul güvenliği, silaha erişim ve akran zorbalığı konusunda kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Kanunu'nun ortak bir iradeyle en yakın zamanda çıkarılması için çabalarımı artıracağım" dedi.

Sunat, Manisa'da yaşanan silahlı saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi hastanelerinde tedavi gören yaralı öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti. Sunat, ziyarate ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'da yaşanan menfur saldırı haberini alır almaz Manisa'ya, evlatlarımızın ve ailelerimizin yanına geldim. Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi hastanelerinde tedavi gören yaralı öğrencilerimizi ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Eğitim camiamıza, ailelerimize ve Manisamıza geçmiş olsun diyor, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırı ile Okul güvenliği ve Çocuk Koruması'nın tesadüf tedbirlere bırakılamayacağının, silaha erişimin kontrol altına alınmasının ve akran zorbalığının izlenmesi gerektiğinin bir kez daha ertelenemez ve ötelenemez bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Üyesi olarak evlatlarımızın güvenliği için süreci en üst düzeyde takip edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, hakkında kanun teklifi de verdiğim, Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Kanunu'nu ortak bir iradeyle en yakın zamanda çıkarması konusundaki çabalarımı artıracağım."

Kaynak: ANKA
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