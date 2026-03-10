İyi Partili Çömez: Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Suriye'de Bakan Yardımcısı Oldu

(ANKARA) - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığımız'ın resmi sitesinde halen kırmızı bültenle aranıyor" dedi.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YPG mensubu olduğunu belirttiği Semir Asu'nun Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı'na atandığını belirterek tepki gösterdi. Çömez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığı'mızın resmi sitesinde halen kırmızı bültenle aranıyor. Adam belki de bir gün ülkemize gelecek, kırmızı halı ile karşılanacak, Milli Savunma Bakanlığı'mızın resmi protokolü ile ağırlanacak! Şu güzelim ülkeyi ne hale getirdiniz! Tüm bu ihanetlerin hesabı bir gün mutlaka sorulacak!"

Kaynak: ANKA