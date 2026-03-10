Haberler

İyi Partili Çömez: Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Suriye'de Bakan Yardımcısı Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığımız'ın resmi sitesinde halen kırmızı bültenle aranıyor" dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığımız'ın resmi sitesinde halen kırmızı bültenle aranıyor" dedi.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YPG mensubu olduğunu belirttiği Semir Asu'nun Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı'na atandığını belirterek tepki gösterdi. Çömez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PKK'lı bir terörist, aynı zamanda YPG'nin üst düzey militanlarından, kod adı Sipan Hemo, gerçek adı Semir Asu, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı oldu. İçişleri Bakanlığı'mızın resmi sitesinde halen kırmızı bültenle aranıyor. Adam belki de bir gün ülkemize gelecek, kırmızı halı ile karşılanacak, Milli Savunma Bakanlığı'mızın resmi protokolü ile ağırlanacak! Şu güzelim ülkeyi ne hale getirdiniz! Tüm bu ihanetlerin hesabı bir gün mutlaka sorulacak!"

Kaynak: ANKA
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
ABD'li Senatör: İran'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz

Kongre'deki İran brifinginden çıkan Demokrat senatör sinyali verdi
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü

Tarihi zafer sonrası korkutan görüntü
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ekibimiz Körfez Bölgesi'ne doğru yola çıktı

Ukrayna resmen duyurdu: Ekibimiz yola çıktı
İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi

ABD ve İsrail'in her şeyiydi! İran büyük zarar verdi