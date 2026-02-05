İyi Partili Çirkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Kayıp Çocukları Sordu

(TBMM) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, 6 Şubat depremlerinin ardından kaybolan çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaların çeliştiğini belirterek, her iki bakana konuyla ilgili soru önergesi verdi. Çirkin, " İçişleri Bakanlığı'nın 'kayıp çocuklarla' ilgili resmi bir veri tabanı yok mudur? 1999 yılında büyük bir deprem yaşayan ve her bölgesi deprem tehdidi altında olan ülkemizde neden bugüne kadar kayıp çocuklar ve/veya kayıplara ilişkin envanter tutulmamıştır" diye sordu.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, kayıp çocuklarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan DNA eşleşmeleri ve kimlik kontrolü, kimliklendirme çalışmaları sonucunda bin 877 çocuk ailesine, yakınlarına teslim edildi"

Bakan Göktaş ile İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklamaları arasında çelişki olduğuna dikkat çeken Çirkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın konuyla ilgili daha önce verdiği soru önergesine şu yanıtı verdiğini belirtti:

"Bakanlığımızca deprem felaketi nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş/refakatçisi olmayan bin 912 çocuk Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınmıştır. Bakanlığımızca deprem bölgesinde, enkaz altından çıkarılmış yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen ve hastanelerde tedavisi devam eden çocuklar süreçte yakından takip edilmiş, tedavisi tamamlanan çocuklar Bakanlığımız çocuk bakım kuruluşlarında korunma ve bakım altına alınmıştır. Kuruluşlarımıza alınan çocuklarımızın öncelikle ailesi/yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle yürütülerek çocuklar ailelerine teslim edilmiştir. Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında yapılan iş birliği neticesinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen 'Deringörü' yüz tanıma programı kullanılmıştır. Yapılan DNA eşleşmeleri ve kimlik kontrolü, kimliklendirme ve mesleki çalışmalar sonucunda bin 877 çocuk ailesine/aile yakınlarına teslim edilmiştir. Halen hastanede tedavisi devam eden bir çocuğumuz yakından takip edilmektedir. Altı çocuğumuz da aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmıştır. 12 çocuğumuz bakım ve koruma altındadır. Çocuklar, yaş ve cinsiyet durumlarına uygun Bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında bakılmakta ve korunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 16 çocuğumuz vefat etmiştir. Kimliği belirlenemeyen çocuğumuz bulunmamaktadır."

Çirkin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise 13 Kasım 2024'te ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde kayıp olan çocuklar hakkında, "Arama çalışmaları devam eden 75 depremzedenin 30'u çocuktur. Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan 'Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu' iddialarına ilişkin 3 Şubat 2026 tarihli açıklamasında şunları ifade etmiştir: Kamu kurumları tarafından 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış resmi bir istatistik bulunmamaktadır" dediğini anımsattı.

"İçişleri Bakanlığı'nın 'kayıp çocuklarla' ilgili resmi bir veri tabanı yok mudur?"

Çirkin, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 7/8560 esas numaralı soru önergeme 2024 Ocak ayında verdiği cevapta 'kimliği belirlenemeyen çocuk bulunmamaktadır' ifadesi ile İçişleri Bakanının 2024 Kasım ayında '30 kayıp çocuk halen aranmaktadır' yaptığı açıklamanın arasındaki çelişkinin nedeni nedir?"

Kayıp olduğu belirtilen 30 çocuğun, daha önce Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne kaydedilen 1.912 çocuk arasında yer alıp almadığının tespitine ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yapılmış mıdır? İçişleri Bakanlığı kayıp çocuklarla ilgili olarak diğer Bakanlık ve kamu kurumlarıyla bilgi paylaşımı yapmakta mıdır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, 'Kamu kurumları tarafından 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış resmi bir istatistik bulunmamaktadır' açıklaması doğrultusunda 'kayıp çocuklara7 ilişkin resmi bir istatistik bulunmamasının nedeni nedir? İçişleri Bakanlığı'nın 'kayıp çocuklarla' ilgili resmi bir veri tabanı yok mudur? 1999 yılında büyük bir deprem yaşayan ve her bölgesi deprem tehdidi altında olan ülkemizde neden bugüne kadar kayıp çocuklar ve/veya kayıplara ilişkin envanter tutulmamıştır? Bu konuda diğer Bakanlıklarla yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?"

"Kayıp olduğu belirtilen 30 çocuğun, Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne kaydedilen 1.912 çocuk arasında yer alıp almadığı tespit edilmiş midir?"

İYİ Partili Çirkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'dan da da şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 7/8560 esas numaralı soru önergeme 2024 Ocak ayında verdiği cevapta 'kimliği belirlenemeyen çocuk bulunmamaktadır' ifadesi ile İçişleri Bakanının 2024 Kasım ayında '30 kayıp çocuk halen aranmaktadır' yaptığı açıklamanın arasındaki çelişkinin nedeni nedir?"

Kayıp olduğu belirtilen 30 çocuğun, daha önce Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne kaydedilen 1.912 çocuk arasında yer alıp almadığı tespit edilmiş midir? Bakanlığınız tarafından kullanılan TÜBİTAK Deringörü yüz tanıma sistemi ve DNA eşleşmeleri sonucunda, eşleşme sağlanamayan çocuk vakası bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa sayısı kaçtır?

Bakanlığınızca, İçişleri Bakanlığı ile kayıp çocuklarla ilgili olarak bilgi paylaşımı yapılmamakta mıdır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, 'Kamu kurumları tarafından 'kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı' başlığı altında yayımlanmış resmi bir istatistik bulunmamaktadır' açıklaması doğrultusunda 'kayıp çocuklara' ilişkin resmi bir istatistik bulunmamasının nedeni nedir? 1999 yılında büyük bir deprem yaşayan ve her bölgesi deprem tehdidi altında olan ülkemizde neden bugüne kadar kayıp çocuklar ve/veya kayıplara ilişkin envanter tutulmamıştır? Bu konuda diğer Bakanlıklarla yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?"