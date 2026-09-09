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İYİ Partili Cenk Özatıcı: "İki gün önce yine ailem üzerinden ölüm tehditleri aldım"

İYİ Partili Cenk Özatıcı: 'İki gün önce yine ailem üzerinden ölüm tehditleri aldım'
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, "Geçtiğimiz yıl mesaj yoluyla ölüm tehditleri almıştım. İlgili kişiler yakalandı ve kısa bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler. İki gün önce yine ailem üzerinden ölüm tehditleri aldım" dedi.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, "Geçtiğimiz yıl mesaj yoluyla ölüm tehditleri almıştım. İlgili kişiler yakalandı ve kısa bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler. İki gün önce yine ailem üzerinden ölüm tehditleri aldım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna arz ederim" başlığıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i etiketleyerek, şu açıklamada bulundu:

"Geçtiğimiz yıl mesaj yoluyla ölüm tehditleri almıştım. İlgili kişiler yakalandı ve kısa bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler. İki gün önce yine ailem üzerinden ölüm tehditleri aldım. Ancak bu kez mesajların bazılarını paylaşacağım ki ülkenin getirildiği durumu, çökmüş adalet düzenini herkes görsün. Bu kadar ağır tehditlerde bulunan, küçük kız çocuklarını öldüreceğini, okul baskını yapacağını söyleyen kişi tespit edilmiş ama gözaltı işlemi yapmak yerine evine çağrı kağıdı bırakılıyor. Bu nasıl iştir? Son olarak çok fazla tehdit almama ve bu tehditlere dair somut kanıtlara rağmen, hakkımda Savcılık önerisi üzerine alınmış koruma kararı, bu yıl Ankara Valiliği tarafından kaldırılmıştır. Allah Kerimdir. Takdir Türk milletinindir."

Kaynak: ANKA
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