İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili İstifa Etti

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, "Hatırlatmak gerekir ki 2020 kurultayında itibaren 'başka bir milliyetçilik mümkün' diyebilen bir parti ortaya çıkmıştı...Gelinen noktada ise 'Bu kurşunlar mı bize dur diyecek', 'Uğur Mumcular, Gaffar Okkanlar, Sinan Ateşler durdu mu' diye konuşan Akşener'den 'Eskiden siyasi cinayetler mertçe işlenirdi' diyebilen bir zihin dünyasına geçilmesidir. Birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için 'Gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez' denilmesidir. Ankara'da ise 'hür ve müstakil' iddiasının, tüm siyasi yaşamını CHP'de geçirmiş bir adayla neticelenmesidir. Eğer İYİ Parti üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon varsa burada aranmalıdır" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, bugün partisinden istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, X hesabında "Her veda zordur çünkü zor zamanlarda, doğru amaçlarla, güzel duygularla, cesur insanlarla iyi günler geçirdim. Her şey için minnettarım tüm İYİ Parti ailesine teşekkür ediyorum" notuyla açıklama yaptı. Karakeçili'nin açıklaması özetle şöyle:

"GENEL BAŞKANLAR İSE KOORDİNASYONU, UZLAŞMAYI, DENGEYİ VE DÜZENİ SAĞLAYAN ORKESTRA ŞEFLERİDİR"

"Siyaset bir ekip çalışmasıdır. Amacı çatışmaları ve çıkarları uzlaştırmak olan bir sanattır. Bu uzlaşı da merkezde ve makulde buluşmaktır. Merkezi ve makulü inşa etmektir. Haliyle, siyasal partiler de siyaset sanatını icra etmek üzere, ortak fikirlere ve ideallere sahip ancak farklı yetenekleri olan insanları bir araya getiren orkestralara benzerler. Genel başkanlar ise koordinasyonu, uzlaşmayı, dengeyi ve düzeni sağlayan orkestra şefleridir.

"BU HAZİN DURUMU ÜZÜNTÜYLE İZLEYEN PARTİMİZİN MİLYONLARCA SEÇMENİ İSE DAVUL VE TOKMAĞIN ARASINDA SIKIŞIP KALMIŞTIR"

Ancak Genel Başkan Sn. Meral Akşener, oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bildiğini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara da sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin iradesi, tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmağın arasında sıkışıp kalmıştır.

"BİRKAÇ AY ÖNCESİNE KADAR CUMHURBAŞKANI OLMASI NİYETİYLE MASA DEVRİLEN İMAMOĞLU İÇİN, 'GÖZÜ BAŞKA MEVKİLERDE OLANLAR BU ŞEHRİ YÖNETEMEZ' DENİLMESİDİR"

Hatırlatmak gerekir ki 2020 kurultayında itibaren 'başka bir milliyetçilik mümkün' diyebilen bir parti ortaya çıkmıştı. 'Hür ve müstakil' bahanesinden önce 'hürriyet' diyebilen bir siyaset kurulabilmişti....Gelinen noktada ise, 'Bu kurşunlar mı bize dur diyecek', 'Uğur Mumcular, Gaffar Okkanlar, Sinan Ateşler durdu mu?' diye konuşan Akşener'den 'eskiden siyasi cinayetler mertçe işlenirdi' diyebilen bir zihin dünyasına geçilmesidir. Birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı olması niyetiyle masa devrilen İmamoğlu için, 'gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez' denilmesidir. Ankara'da ise 'hür ve müstakil' iddiasının, tüm siyasi yaşamını CHP'de geçirmiş bir adayla neticelenmesidir. Eğer İYİ Parti üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon varsa burada aranmalıdır.

Dolayısıyla operasyon denen şey, kökleri dışarıda aranmasına gerek olmayacak kadar içeridedir, bünyededir ve alenidir. Ancak yetkili hiç kimse hastalığı kabul etmemekte, bu konudaki uyarılarıysa düşmanlık ve ihanet olarak addetmektedir. Teşhisin ve haliyle tedavinin yapılma imkanının kalmaması ise mevcut koşullarda iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığın sonucunun beklendiği umutsuz bir kabullenişi göstermektedir. Buraya kadar anlattığım ve paylaştığım hazin durum, İYİ Parti'de görev yapmama artık izin vermemektedir....Partideki yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum ve parti üyeliğinden ayrılıyorum."

İYİ Parti kaynakları ise Karakeçili'nin istifasına ilişkin sessiz kalmayı tercih ettiklerini bildirdi.