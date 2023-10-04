İyi Parti'nin Öğrencilerin Yurt ve Barınma Sorunlarının Araştırılmasına İlişkin Önerisi, AKP ve MHP Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi

İYİ Parti’nin öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, “Öğrenciler ve aileleri yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yıl da büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Bazı öğrenciler yüksek kira artışları karşısında büyükşehirlerde ev ve oda yerine yatak ve ranza kiralama yoluna gitmeye başlamışlardır. Bazı öğrenciler ise paylaşımlı ev ve paylaşımlı odalara yönelmiştir. Her iki yöntemde de öğrencilerin barınma konusunda ne kadar çaresiz bırakıldıkları ve okumak için ne denli fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldıkları ortaya konmuştur” diye konuştu.

İyi Parti'nin öğrencilerin yurt ve barınma sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınmasına ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, "Öğrenciler ve aileleri yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yıl da büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Bazı öğrenciler yüksek kira artışları karşısında büyükşehirlerde ev ve oda yerine yatak ve ranza kiralama yoluna gitmeye başlamışlardır. Bazı öğrenciler ise paylaşımlı ev ve paylaşımlı odalara yönelmiştir. Her iki yöntemde de öğrencilerin barınma konusunda ne kadar çaresiz bırakıldıkları ve okumak için ne denli fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldıkları ortaya konmuştur" diye konuştu.

İYİ Parti'nin "Öğrencilerin yurt ve barınmaları"nın araştırılmasına ilişkin grup önerisinin gündemin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"YAŞADIKLARI BARINMA SORUNU NEDENİYLE BİRÇOK ÖĞRENCİ KAZANDIKLARI OKULA KAYIT YAPTIRAMAMIŞTIR"

Önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, şunları söyledi:

"Ülkemizde bir türlü önlemeyen yüksek kira artışları üniversite öğrencilerini de mağdur etmiştir. Artan konut kiraları ve zamlanan özel öğrenci yurt fiyatları karşısında yüz yüze eğitim iyice zorlaşmıştır. Bu yıl da sınırlı sayıdaki KYK yurtlarını yerleşemeyen öğrenciler ya kiralık evlere ya özel öğrenci yurtlarına yönelmek zorunda kalmıştır. Yaşadıkları barınma sorunu nedeniyle birçok öğrenci kazandıkları okula kayıt yaptıramamıştır.

"KYK'YA AİT YURT FİYATLARI YÜZDE 30-35 ARASINDA, ÖZEL YURT FİYATLARI DA YÜZDE 85-105 ORANINDA ZAMLANMIŞTIR"

Ev kiraları semtine göre yüzde 100-500 arasında artmıştır. Ev fiyatlarındaki artışlar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Ev eşyası fiyatları da çok fazla artmış durumdadır. Kira ile ev tutan öğrenciler bırakın evi odaları paylaşmak zorunda kalmışlardır. Yalnızca ev kiraları değil geçen yıla göre KYK'ya ait yurt fiyatları yüzde 30-35 arasında, özel yurt fiyatları da yüzde 85-105 oranında zamlanmıştır. Özel yurt fiyatları semtine, üniversiteye mesafesine göre değişiklik göstermektedir.

"İSTANBUL'DA ÖZEL YURT FİYATLARI YILLIK 30 BİN TL'DEN BAŞLYARAK 300 BİNLERE KADAR ÇIKMIŞTIR"

İstanbul'da özel yurt fiyatları yıllık 30 bin TL'den başlayarak 300 binlere kadar çıkmıştır. Ankara'da yıllık 40 bin TL ile 250 bin TL arasında değişirken İzmir'de fiyatlar yıllık 50 bin ile 210 bin TL arasında değişmektedir. Asgari ücretle çalışan veya memur maaşıyla geçinimi sağlayan ailelerin bırakın bu fiyatlarla çocuklarını özel yurtlara yerleştirmeyi özel yurtların önünden dahi geçecek hali kalmamıştır.

Geçen yıl yüzlerce öğrenci barınma konusunda sorun yaşamış sokakta kalmışlardı. Önlem alınmazsa bu yıl da yüksek fiyatlar benzer sorunların yaşanacağını göstermektedir. Sokakta kalan binlerce öğrenciye geçen yıl belediyeler sahip çıkmış, sokakta kalmalarını önleyerek barınma imkanı sağlamışlardı.

"KYK YURTLARIYLA ÖZEL YURTLAR ARASINDAKİ ARTAN MALİYETLER YÜZÜNDEN KORKUNÇ BİR FİYAT FARKI ÇIKMIŞTIR"

Her ne kadar geçen yıllara oranla yurt sayıları artış göstermiş olsa da hala yetersiz durumdadır. Ülke genelinde KYK'ya ait toplam 800 öğrenci yurdu bulunmaktıdır. 950 bin öğrenci barınabilmektedir. Ayrıca yeterli yer bulunmadığı için depremzedelere tahsis edilen bazı yurtların da henüz boşaltılamadığını biliyoruz. Bazı KYK yurtlarında yatak sayıları artırılarak 2-3 kişilik odalar 4-5 kişilik odalara dönüştürülmüştür. KYK yurtlarına karşılık ülkemizdeki özel öğrenci yurdu sayısı 4 bin 692 ve yaklaşık 460 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ama KYK yurtlarıyla özel yurtlar arasındaki artan maliyetler yüzünden korkunç bir fiyat farkı çıkmıştır.

"BAZI ÖĞRENCİLER YÜKSEK KİRA ARTIŞLARI KARŞISINDA BÜYÜKŞEHİRLERDE EV VE ODA YERİNE YATAK VE RANZA KİRALAMA YOLUNA GİTMEYE BAŞLAMIŞLARDIR"

Öğrenciler ve aileleri yüksek kira ve özel öğrenci yurt fiyatları karşısında bu yıl da büyük bir çaresizlik yaşamaktadır. Bazı öğrenciler yüksek kira artışları karşısında büyükşehirlerde ev ve oda yerine yatak ve ranza kiralama yoluna gitmeye başlamışlardır. Bazı öğrenciler ise paylaşımlı ev ve paylaşımlı odalara yönelmiştir. Her iki yöntemde de öğrencilerin barınma konusunda ne kadar çaresiz bırakıldıkları ve okumak için ne denli fedakarlıklara katlanmak zorunda kaldıkları ortaya konmuştur.

"ŞU ANDA KİRALAMA YÖNTEMİYLE AÇILAN YURTLAR GEÇİCİ VE PALYATİF YÖNTEMLERDİR"

21 yıldır ihmal edilen yurt problemi nedeniyle öğrenciler cemaat yurtlarında kalmaya zorlanmıştır. Şu anda kiralama yöntemiyle açılan yurtlar geçici ve palyatif yöntemlerdir. Bu nedenle KYK yurt sayılarını artırılarak öğrencilerimizin barınma sorunları bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."

"BARINMA SORUNUNUN BUGÜN ULAŞTIĞI BOYUTU TEŞVİK EDEN SEBEPLERDEN BİRİ KONUTUN BİR YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLMASIDIR"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı ise şöyle konuştu:

"Akıl dışı ekonomik politikalarla dışlayıcı sosyal politikalar barınma sorununa yol açmıştır. Barınma sorununun bugün ulaştığı boyutu teşvik eden sebeplerden biri konutun bir yatırım aracına dönüştürülmüş olmasıdır. Böylece konutların hem satış hem kira bedelleri aşırı ölçüde artmıştır. Çok ciddi bir barınma krizi ortaya çıkmıştır.

"EKONOMİK KAYNAKLARI YURT İNŞASINA SEVK ETSE BU SORUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLECEKTİ"

Bu sorunun derinleşmesinden üniversite öğrencileri de payını almaktadır. Bugün pek çok öğrenci barınma sorunuyla karşı karşıyadır. Aylık emekli maaşı 7 bin 500 lira olan bir anne veya baba çocuğunun barınma ihtiyacını karşılayamamaktadır. Halbuki hükümetimiz israfa yönelik politikalardan vazgeçecek olsa bu ekonomik kaynakları yurt inşasına sevk etse bu sorun bir an önce çözülecekti.

"HÜKÜMETİMİZ GÖZ ARDI ETMİŞ POPÜLİST AMAÇLARLA SADAKA DEVLETİ OLMAYI TERCİH ETMİŞTİR"

Bu ve benzer sorunların çözümü için hangi ilkelere başvurulacağı anayasamızda yer almaktadır. Anayasamızın 2'nci maddesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin sosyal devlet olduğunu ifade etmiştir. Ama hükümetimiz göz ardı etmiş popülist amaçlarla sadaka devleti olmayı tercih etmiştir."

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, "Barınma sorunu karşılanmayan ve bulunduğu yerde kendini güvende hissetmeyen öğrenciler okula devam edememektedir, devam etseler dahi akademik başarılarında ciddi bir düşüş yaşanmaktadır ve bu genç arkadaşlarımın hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

"GENÇLERİN HAKLI TALEPLERİ KARŞISINDA İKTİDARIN KOLLUK GÜÇLERİ GENÇLERİ TUTUKLAMIŞTI, GÖZALTINA ALMIŞTI, PARKLARDA DAHİ KALAMAZSINIZ DEMİŞTİ"

Neoliberal politikaların barınma krizinin büyütmekte olduğunu hatırlatan Altın, "Barınma sorunu uzun yıllardır üniversite öğrencilerinin en büyük problemidir. Geçen yıllarda fahiş yurt ücretleri ve ev kiraları sebebiyle derin bir barınma krizi içinde olan gençler barınamıyoruz eylemleri başlatmıştır. Gençlerin haklı talepleri karşısında iktidarın kolluk güçleri gençleri tutuklamıştı, göz altına almıştı, parklarda dahi kalamazsınız demişti" diye konuştu.

"KAMU KAYNAKLARINI TÜRGEV, TÜGVE, ENSAR VB. VAKIFLAR ARACILIĞIYLA TARİKAT VE CEMAAT YURTLARINA MI AKTARILIYOR"

Geçtiğimiz ay yükselen yurt fiyatlarını anımsatan Altın, "Boğaziçi Üniversitesi'nde kapasite artırma adında koğuş sistemine geçilmiştir. Peki tüm bunlar olurken iktidar ne yapıyor? Kamu kaynaklarını TÜRGEV, TÜGVE, Ensar vb. vakıflar aracılığıyla tarikat ve cemaat yurtlarına mı aktarılıyor? Dindar ve kindar nesil yetiştirmek için öğrenciler bu yurtlara mecbur mu bırakıyor" dedi.

"BİR YANDAN EKONOMİK KRİZ BİR YANDAN BARINMA KRİZİ AİLELERİ, GENÇLERİ ÇARESİZLİĞE İTİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, "Geçtiğimiz yıllarda üniversiteyi kazanan bir öğrencinin ailesinin evinde bayram havası eserdi ancak bugün geldiğimiz noktada aileler elbette ki çocuklarıyla gurur duyuyorlar ama sınav sonuçları açıklandığından itibaren binbir derdin peşine düşüyorlar. Anneler, babalar bu çocuklar bu okulları nasıl okuyacak, nasıl bitirecek diyorlar. Çünkü bir yandan ekonomik kriz bir yandan barınma krizi aileleri, gençleri çaresizliğe itiyor" dedi.

"GENÇLER KENDİLERİNİ GÜVENCESİZ HİSSEDİYORLAR"

Türkiye'de 15-24 arası 26 milyon genç olduğunu hatırlatan Gökçek, "Sarayın birkaç bin ayrıcalıklı genç nüfusunu bir kenara koyarsak 21 yıllık iktidarınızda yarattığınız sosyal, siyasal, ekonomik enkazın en ağır faturasını bu gençler ödüyor. 2023 Türkiye'sinde gençler stresli, kaygılı, mutsuzlar. Gençler kendilerini güvencesiz hissediyorlar" dedi.

"10 YIL GEÇTİ BEN MİLLETVEKİLİ OLDUM GELDİM HALA BEN GENÇLERE YURT ARIYORUM VE BULAMIYORUM"

TÜİK'in mutluluk endeksi verilerini de değerlendiren Gökçek, "Açıkça konuşalım hangimize bu kayıt döneminde yurt ve burs için telefon gelmedi. Ben 2012 yılında İstanbul Gençlik Kolları Başkanı bir üniversite öğrencisiyken o gün şehrimize gelen arkadaşlarımıza yurt çıkmadığı için kalacak yer arar ucuz kiralık ev arardık. 10 yıl geçti ben milletvekili oldum geldim hala ben gençlere yurt arıyorum ve bulamıyorum" diye konuştu.

"GENÇLERE REVA GÖRDÜĞÜNÜZ YEMEK MENÜSÜ DE BU...İKİ TANE KONSERVE BİR TANE İÇECEK"

Yurtların kapasite sorununa değinen Gökçek, "Kapasite artırmak için yeni ranzalar koymak için kaldırdığınız çalışma masalarından ötürü gençler ders çalışacak yer bulamıyorlar" dedi. Gökçek, bir devlet yurdunda verilen yemeğin fotoğrafını da göstererek, "Gençlere reva gördüğünüz yemek menüsü de bu...İki tane konserve bir tane içecek. 1453 yılında kurulmuş İstanbul Üniversitesi'nde çekildi. Allah'tan ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi var" dedi.