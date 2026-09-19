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İYİ Parti'nin 'Bayrak Açıyorum' mitingi Aksaray'da Milli İrade Meydanı'nda yapıldı

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İYİ Parti'nin 'Bayrak Açıyorum' mitingi Aksaray'da Milli İrade Meydanı'nda yapıldı
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İYİ Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecine karşı başlattığı 'Bayrak Açıyorum' mitingi Aksaray'da Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Mitingde vatandaşlar 'Tek vatan, tek bayrak' dövizleri taşıyıp Öcalan'a serbestlik tanınmasına ve çerçeve yasaya tepki gösterdi.

Haber : Halil YATAR - Kamera: Ünal AYDIN

(AKSARAY) - İYİ Parti'nin, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece karşı başlattığı "Bayrak Açıyorum" mitingi Aksaray'da yapıldı. Mitinge katılan bir vatandaş, "Tek vatan, tek bayrak diyen bütün ülke sevdalıları burada. Bu ülkeyi parçalattırmayacağız. Bu ülkeyi böldürtmeyeceği" dedi.

İYİ Parti'nin Aksaray'daki Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılanlar, "Siz hepiniz, biz tek", "Sen affetsen ben affetmem" ve "İhanetin zaman aşımı yoktur" yazılı dövizler taşıdı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir vatandaş, "Vatanımız için bayrak açıyoruz. Adaletsizliğe bayrak açıyoruz. Haksızlığa bayrak açıyoruz" dedi. Aynı vatandaş, "çerçeve yasa" olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin, "Tepki gösteriyoruz, kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mitinge Osmaniye'den geldiğini belirten bir başka vatandaş ise "Terör örgütünün boşa çıkmasını istemiyorduk. Açılım gibi adamların önü açıldı. Biz buna katlanamıyoruz" diye konuştu.

"ÜLKÜCÜYÜM, MHP'Lİ DEĞİLİM"

Başka bir vatandaş ise "mitinge neden katıldığı" sorusuna, "Bu düzene son vermek için geldim. Ülkücüyüm, MHP'li değilim. Ocak başkanlığı yaptım. Ülkücülükten taviz vermem. Bahçeli'nin ülkücüsü değilim" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu desteklediğini belirten aynı vatandaş, "Devlet Bahçeli'nin ayakları altına aldığı ülkücülük değil, Dervişoğlu'nun kalbinde taşıdığı ülkücülük benimki" diye konuştu.

"BU ÜLKEYİ PARÇALATTIRMAYACAĞIZ"

Bir diğer vatandaş da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalara tepki göstererek, "Tek vatan, tek bayrak diyen bütün ülke sevdalıları burada. Bu ülkeyi parçalattırmayacağız. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Öcalan'a serbestlik hakkı tanımayacağız" dedi.

Öğrenci olduğunu belirten bir vatandaş ise "Biz öğrenciler olarak, İYİ'ler olarak buna her zaman karşıyız ve karşı olmaya devam edeceğiz. Sen affetsen ben affetmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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