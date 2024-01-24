İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu

İyi Parti'de Buğra Kavuncu'nun İBB adaylığının duyurulmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da belli oldu. Partinin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.

İSTANBUL ADAYI KAVUNCU OLDU

İyi Parti, yerel seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı almasının ardından belediye başkan adaylarını duyurmaya devam ediyor. Parti lideri Akşener, sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Belediye Başkanlığı'na da Turhan Çömez'in aday olduğunu duyurdu.

ANKARA'DA CENGİZ TOPEL YILDIRIM ADAY

Akşener öğleden sonra ise İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Ankara adayını açıkladı. İYİ Parti'nin ABB Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Cengiz Topel Yıldırım kardeşimize İYİ Parti adına ABB Başkan adaylığı ve inşallah belediye başkanlığını teklif ettiğimde hiç sektirmeden, 'Tabii ki Ankara'ya hizmet etmek benim için bir görevdir, şereftir' dedi. Kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz" dedi.

Topel de sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada "Biz hazırız, Ankara hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Ankara için Bismillah diyerek yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara'da sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı. Ankaragücü yönetiminde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi ile mücadelesiyle öne çıktı. Gökçek'e karşı yönetimi kazandı.

Cengiz Topel Yıldırım - Kemal Kılıçdaroğlu

Uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanlığını" da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı. Aynı zamanda işadamı olan Yıldırım, her fırsatta genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.

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