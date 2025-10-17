İYİ Parti Milletvekili'nden TBMM Başkanı'na Kürtçe Konuşma Tepkisi

(ANKARA) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'nda Kürtçe konuşma yapmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkeş Taş, Kurtulmuş'un davranışının Anayasa'nın 3. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddesinin ihlali olduğunu savundu. Türkeş Taş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanı olarak yaptığınız Anayasa'nın 3. maddesi ile TBMM iç tüzüğünün 96. maddesini açıkça çiğnemektir! Amacınız her fırsatta dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak mıdır? Anayasayı açıkça çiğneyen bir Meclis Başkanı derhal istifa etmelidir."