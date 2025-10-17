Haberler

İYİ Parti Milletvekili'nden TBMM Başkanı'na Kürtçe Konuşma Tepkisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi'ndeki Kürtçe konuşmasına tepki göstererek Anayasa'nın ihlal edildiğini savundu ve istifasını talep etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Programı'nda Kürtçe konuşma yapmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkeş Taş, Kurtulmuş'un davranışının Anayasa'nın 3. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 96. maddesinin ihlali olduğunu savundu. Türkeş Taş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanı olarak yaptığınız Anayasa'nın 3. maddesi ile TBMM iç tüzüğünün 96. maddesini açıkça çiğnemektir! Amacınız her fırsatta dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmak mıdır? Anayasayı açıkça çiğneyen bir Meclis Başkanı derhal istifa etmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
İYİ Partili Türkeş, Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi! Yaptığı çağrı skandal

Kurtulmuş'un Kürtçe konuşmasına tahammül edemedi!
Birce Akalay: Sözde adli tıp raporuna itirazda bulunacağım

8 ünlü isim arasında o da var! Birce Akalay harekete geçiyor
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti

Taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Beşiktaş'ın yeni kaptanları belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni kaptanları
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.