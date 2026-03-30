İyi Partili Çirkin'den İmralı'daki Konuta Tepki: Türkiye'nin Bölünmesine Engel Olan Bariyerler Bir Bir Kırılacak

(ANKARA) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, İmralı'da yapılan konuta tepki gösterdi. Çirkin, "Bu, başta bir DEM Parti zırvası olan 'Kürt halk önderi' sıfatının perçinlenmesine yol açacak. Türkiye'deki terörle mücadele ruhu büyük darbe yiyecek. Çünkü insanlar bunun bir anlamı olmadığını düşünecek. Milli dirençte çökme olacak ve kırılacak. Bunun yanında terörist ve ayrılıkçı hareketler de büyük ivme ve moral kazanacak, önleri açılacak. Türkiye'nin bölünmesine engel olan bariyerler bir bir kırılacak. Kusura bakmayın ama bu ihanettir" dedi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, İmralı'da 'Öcalan'ın geçmesi için bir yerleşke var' sözlerine tepki gösterdi. Çirkin, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"İmralı'da özel bir konut yapımı bitmiş"

"DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da teyit ettiğine göre, terörist başına İmralı'da özel bir konut yapımı bitmiş. Bu konutta haliyle aşçısı, işçisi, uşağı da olacak. Yarın bu konutta Türkiye ve dünyadan gazeteci, siyasetçi ve her kesimden insanı kabul edecek. Bu, başta bir DEM Parti zırvası olan 'Kürt halk önderi' sıfatının perçinlenmesine yol açacak. Çünkü ona muazzam bir güç ve statü verilmiş olacak."

"Bu ihanettir"

Türkiye'deki terörle mücadele ruhu büyük darbe yiyecek. Çünkü insanlar bunun bir anlamı olmadığını düşünecek. Milli dirençte çökme olacak ve kırılacak. Bunun yanında terörist ve ayrılıkçı hareketler de büyük ivme ve moral kazanacak, önleri açılacak. Türkiye'nin bölünmesine engel olan bariyerler bir bir kırılacak. Kusura bakmayın ama bu ihanettir. Ve şimdi Sayın Dervişoğlu ve İYİ Partinin mücadelesi ve karşı duruşu umarız daha iyi anlaşılır. Meseleyi milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Ve direnişten asla vazgeçmeyeceğimizi tarih önünde ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA