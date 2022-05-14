İyi Parti'li Ali Kıdık: Rize Havalimanı'nı Açtıkları Günü, Atatürk Havalimanı'nı Yıktıkları Gün Olarak Kayıtlara Geçmek İstiyorlar - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nda çektiği bir videoyu, "Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü, Atatürk Havalimanı'nı yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar" notuyla paylaştı.

İyi Parti'li Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nında çektiği kısa bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Kıdık, paylaşımında, "Arkamda sıra sıra iş makineleri dizilmiş. Anlaşılan, bir oldu bittiyle yapılan ihale sonrası yıkımına başlanacak. Bugün aynı zamanda Rize Havalimanı açılıyor. Yani, Rize Havalimanı'nı açtıkları günü Atatürk Havalimanı'nı da yıktıkları gün olarak kayıtlara geçmek istiyorlar" dedi.

Kıdık, paylaşımına ayrıca "Niyet belli, zihniyet belli. Dün Katar Emiri Ankara'ya geldi, bugün Rize Havalimanı açılışı var ve bugün aynı zamanda Atatürk Havalimanı'nın yıkılmaya başlandığı gün olacak. Siz milli değil milli değerlerin düşmanısınız. Artık yoruma gerek yok, niyetinizi alenen belli ettiniz" notunu düştü.

"İSTANBUL HAVALİMANI SINIFTA KALMIŞTI"

Kıdık, konuyla ilgili ayrıca yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ocak ayındaki kar yağışı sırasında İstanbul Havalimanı sınıfta kalmış, pistleri kapanmıştı. İstanbul Havalimanı kapalıyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı İstanbul'a gönderilmiş ama bakanlar İstanbul Havalimanı yerine Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştı. İnat siyasetinin bakanlarını teknoloji harikası denilen İstanbul Havalimanı değil Atatürk Havalimanı karşılamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili, 'Heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023'ten sonra açacağız' demişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Zaten oranın kuzey ve güney pistinin millet bahçesi olarak yapılması için işe başlanıyor' şeklinde yanıt vermişti."