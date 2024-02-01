İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Okmeydanı'nda ziyaretlerde bulundu

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Okmeydanı'nda semt pazarını ve cemevini ziyaret etti.

Pazardaki esnaf ve vatandaşla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kavuncu, İstanbul'a ilişkin projelerini anlattı.

Kavuncu, semt pazarı ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul için kentsel dönüşümü merkeze alan bir belediyecilik yapacaklarını söyledi.

Vatandaş ile esnafın dertlerini dinlediklerini ve çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydeden Kavuncu, "Konular aynı, dertler aynı. Pazarda özellikle ekonomiyle, geçim sıkıntısıyla ilgili çok ciddi şikayetler aldık. Vatandaşın ciddi şekilde beli bükülmüş durumda. Belediyecilikle ilgili de kentsel dönüşüm konusu hiç bitmiyor." şeklinde konuştu.

Kavuncu, İstanbul'un depreme daha iyi hazırlanması gerektiğini belirterek, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'le görüştüklerini ve İstanbul'da neler yapılması gerektiğiyle ilgili önerilerini dinlediklerini anlattı.

Meral Akşener'in "afişlerinin engellendiği" iddiası

Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Partimizin yapmış olduğu afişler var. Sadece İstanbul özelinde değil Ankara ve İzmir'de bir ajans var. Bu ajans üzerinden bu afişlerin asılmasıyla alakalı bir teşebbüste bulunulmuş ama afişler asılmamış. Polemiğe girecek, tartışmayı çok uzatacak bir durum yok. Çünkü çok basittir bunun çözümü. Eğer ben sorumlu değilsem derim ki 'Buyurun gelin asın, şu bilboardlar sizin, afişler sizin."

Kavuncu, devletin, belediyenin bütün imkanlarının seçim dönemlerinde herkese eşit olarak verilmesinin demokrasi adına doğru olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Demokrasiyle ile ilgili hassasiyeti olan herkesin de bu konuda olumlu adım atmasını beklediklerini ifade eden Kavuncu, "Konuyu çözmek çok kolaydır. Yarın ya da bugün bir talimat verilir o bilboardlara bu afişler asılır. Konu da böylelikle kapanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, daha sonra Okmeydanı Cemevi'ne ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Kavuncu'ya, İYİ Parti Şişli Belediye Başkan adayı Ahmet Ünal ve Beyoğlu Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu ile partililer eşlik etti.