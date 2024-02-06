İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Beylikdüzü ve Avcılar'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Beykent PTT önüne gelen Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İstanbul'un deprem bölgesi olduğunu kaydeden Kavuncu, "Maalesef burayla ilgili de çok ciddi bir felaket bizi bekliyor. Son 25-30 yıldır yapılması gerekenler yapılmadığı için bugün 600 bin konut, 3 milyona yakın vatandaşımız deprem riskiyle karşı karşıya. Bunu bertaraf etmek için belediyenin ve hükümetin el ele verip süreci halletmesi lazım." dedi.

Kavuncu, daha sonra TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası 2024 Turizm ve Seyahat Fuarı'nı (EMİTT) ziyaret etti.

Burada İBB standını ziyareti sırasında Kavuncu'ya kahve ikram edildi. Kavuncu ardından Özbekistan ve Bulgaristan ile Türkiye'nin birçok ilinin standını gezerek bilgi aldı.

Kavuncu, daha sonra Avcılar'daki Polat Tekstil'i ziyaret etti, ardından Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği'ne gitti. Dernekte açıklama yapan Kavuncu, belediye ile hükümetin birlikte çalışma mecburiyeti olduğunu söyledi.

Kendisinin 3 yıl önce Ekrem İmamoğlu için kullandığı "iyi bir vatanseverdir" sözünün durmadan yayımlandığını belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Diyorlar ki hem aday olup hem bunu nasıl söylersin? Eğer karşısındaysan karşı tarafa potansiyel vatan haini diyeceksin, hakaret edeceksin, zillet diyeceksin, hakaret edeceksin. Bizim muhalefet ettiğimiz veya bugün ayrı rekabet içerisinde olduğumuz siyasi partilerin içerisinde kızdıklarımız da var, eleştirdiklerimiz de var ama biz hepsinin bu ülke için bir şeyler yapma çabası içerisinde görüyoruz. Doğru ya da yanlış."

Yerel seçimlerde bağımsız hareket ettiklerinde geçmişteki muhalif kanalların kendilerini savunmaya başladığını ifade eden Kavuncu, "Fakat bu sefer öteki taraf hırpalamaya başladı." dedi.

Kadir Topbaş'tan Ekrem İmamoğlu'na kadar, İstanbul'a çivi çakan herkese teşekkür ettiklerini belirten Kavuncu, ancak kendilerinin İstanbul'a çok daha iyisini yapacaklarını savundu.