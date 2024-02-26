İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Bağcılar Cemevi'ni ziyaret etti

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Bağcılar Cemevi ve Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç'u ziyaret etti.

Bağcılar Cemevi ziyaretinde konuşan Kavuncu, devletin her alanda denetleyici ve düzenleyici rol oynamasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Dini inançların farklı olabileceğini ama devletin ayrım yapmaması gerektiğini belirten Kavuncu, "Herkesin kendi inancını huzur içerisinde yaşatmak, asli vazifesi olmalıdır. Devletin dini adalettir. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyan bir devlet olması gerekir." dedi.

Vesayetin her türlüsünün bu ülkeye ciddi zararlar verdiğini ifade eden Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ölçüyü kaçırdığımız anlar da çok oluyor. Benim yaşadığım hadiseler bunlar, kardeşimin yaşadığı. Eve müfettişler gelirdi mesela. Kardeşim Merkez Bankası sınavlarına girmişti. Yazılıyı kazandı. Sözlü sınava eve müfettişler gelmişti. Kütüphanedeki kitaplara bakmışlardı. Yani ailenin inancını sorgulamışlardı. Yani böyle dönemler de yaşandı. Şimdi oradaki baskı farklı bir reaksiyon doğruyor. Bugün yapılan baskılar da bambaşka bir reaksiyon doğuracak ama söylediğiniz doğru yaklaşımdır. İnsanlar kendi inancıyla, kendi yaşam tarzıyla bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli. Devlet de düzenleyen denetleyen rol almalı."

"Düzgün, adaletli ve hakkaniyetli insanlar her siyasal partide var"

Ziyaretten dolayı Kavuncu'ya teşekkürlerini ileten Zeynel Abidin Koç da cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde hiç kimseyi mezhebine bakarak seçmediklerini belirtti.

Düzgün, adaletli ve hakkaniyetli insanların her siyasal partide olduğunu ifade eden Koç, "Bozuk insanlar da her siyasal partide var. Yani bir partinin tamamı siyasi olarak çok ahlaklıdır demek, boş konuşmaktan bir şey fazla bir şey değildir. Ama bir ayrım yaparken şu mezheptendir, bu kötü insandır, şu mezheptendir, bu iyi insandır demeyi biz kendimize yakıştıramadık." açıklamasında bulundu.

Ayrımcılığın yanlış olduğuna dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Biz 85 milyon insanın bir arada yaşadığı bir ülkeyiz. Bugüne kadar da yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. Bunu geliştirmek için çaba sarf etmek varken bunu bölüştürmek için çaba sarf edenleri biz hiçbir zaman desteklemedik. Bundan sonra da desteklemeyeceğiz. Laikliğin, Cumhuriyet'in, seküler yaşamın korunduğu bir devlet için dün de elimizden geleni yaptık, bugün de sonra da elimizden geleni yapacağız."