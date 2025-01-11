İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Öcalan Açıklaması

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(KOCAELİ) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Milletvekili Mehmet Taytak'ın, "Abdullah Öcalan Beyefendi" şeklindeki sözlerini, "Eskiden tanıdığım insanlardı onlar, eskiden böyle şeyler demezlerdi, bu alanda dilleri bile sürçmezdi" diye değerlendirdi.

Müsavat Dervişoğlu, partisince Kocaeli'nde düzenlenen programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'ın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili "beyefendi" şeklindeki sözlerini değerlendirdi. Dervişoğlu, "Abdullah Öcalan'ın, Meclis kürsüsüne davet edildiği süreçte bir MHP'li milletvekili bunu demiş olabilir. Eskiden tanıdığım insanlardı onlar, eskiden böyle şeyler demezlerdi, bu alanda dilleri bile sürçmezdi. Bunu her şeye rağmen speküle etmeyi doğru bulmuyorum. Ayrışmak istiyorum. Diğerlerine benzemek istemiyorum" dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, bir konuşmasında, "Abdullah Öcalan Beyefendi mutlaka açıklamasını yapacak" şeklinde ifadeler kullanmış, konuşmasının ardından "dilim sürçtü" şeklide açıklama yapmıştı.