Dervişoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'in kızları, Filenin Sultanları... İtalya karşısında gösterdiğiniz muhteşem mücadeleyle milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıdınız. Hepinizi yürekten kutluyor, gözlerinizden öpüyorum."
Kaynak: AA