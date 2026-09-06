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Dervişoğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in kızları, Filenin Sultanları... İtalya karşısında gösterdiğiniz muhteşem mücadeleyle milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıdınız. Hepinizi yürekten kutluyor, gözlerinizden öpüyorum."

Kaynak: AA
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

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