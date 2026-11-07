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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Trabzon'da erken seçim çağrısı yaptı

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Trabzon'da erken seçim çağrısı yaptı Haber Videosunu İzle
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun Trabzon'da erken seçim çağrısı yaptı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Trabzon'daki 'Bayrak Açıyorum' mitingi öncesi ekonomik sorunlara ve toplumdaki psikolojik bozukluğa dikkat çekti. Olgun, tek çarenin bir an evvel seçim yapılması olduğunu söyledi.

HABER: Halil YATAR / KAMERAMAN: Can KILINÇ

(TRABZON) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin Trabzon'da düzenleyeceği "Bayrak Açıyorum" mitingi öncesi yaptığı açıklamada, "Sadece ve sadece ihanet süreci değil. Artık ülkemizde ihanet sürecinin yanında bir sürü süreçler yaşanmaktadır. Vatandaşın ekonomik durumu artık yerlerde sürünüyor. Bunun topluma yansıması ise toplumun her kesimi bir acziyet içerisinde, bir psikolojik bozukluk içerisinde. Sahada vatandaştan gördüklerimizi hükümetin de iktidarın da görmesi lazım ve bu işlerin düzelmesinin tek çaresi de bir an evvel seçim yapılmasıdır" dedi.

İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin Trabzon'da düzenleyeceği "Bayrak Açıyorum" mitingi öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Olgun, şunları kaydetti:

"Bugün, Trabzon'da meydandayız, Genel Başkanımız liderliğinde yaptığımız mitingler... Sadece ve sadece ihanet süreci değil. Artık ülkemizde ihanet sürecinin yanında bir sürü süreçler yaşanmaktadır. Vatandaşın ekonomik durumu artık yerlerde sürünüyor. Bunun topluma yansıması ise toplumun her kesimi bir acziyet içerisinde, bir psikolojik bozukluk içerisinde. Bunun en yakın örneği de memleketim Afyonkarahisar'da yaşanan ve bir delinin, 8 kişinin ölümüne sebep olduğu olay. Olayın başlangıcı yine ekonomik sorun, alacak verecek meselesi. İlk öldürülen kişiler alacak verecek meselesinden dolayı öldürülmüştür. Artık bu toplum bu hükümeti, bu iktidarı kaldıramıyor. Son yaşanan fon krizi ortada. Bir eski bakanı içeriye vermekle bu iş kapanmaz. Biz sahadayız. Ben 4 gündür Trabzon'dayım. Sahada vatandaştan gördüklerimizi hükümetin de iktidarın da görmesi lazım ve bu işlerin düzelmesinin tek çaresi de bir an evvel seçim yapılmasıdır.

Bakın bu iktidarın iktidarda kalmak için yapmadığı kalmadı. Ömür boyu hapse mahkum terörist başı cezaevinde yatıyor, bugün devlet yetkilileri kendisini villaya çıkardıklarını kabul ediyorlar. Tüm bunlar ne için? 'Acaba o kesimden de oy alabilir miyim' diye. Ama bu Türk milletini derinden yaralıyor. Bir suç duyurusunda bulunduk. Niye bulunduk? Biliyoruz bunlar bir şey yapmayacak ama kayıtlarda bulunsun. Günü gelince yapacak bir babayiğit savcı da çıkacaktır diyorum."

Kaynak: ANKA
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