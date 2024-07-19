117 gün sonra sürpriz zirve! Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler
Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

Almanya'da belirsizlik son buldu! İşte ülkenin yeni başbakanı

İYİ Parti Gençlik Kolları 81 ilde aşure dağıttı

İYİ Parti Gençlik Kolları 81 ilde aşure dağıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Gençlik Kolları, Aşure Günü dolayısıyla 81 il meydanında 10 bin vatandaşa aşure dağıttı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, 'Böyle anlamlı bir günde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladık' dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Gençlik Kolları, Aşure Günü dolayısıyla 81 il meydanında 10 bin vatandaşa aşure dağıttı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan, "Böyle anlamlı bir günde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladık" dedi.

"İYİ Gençlik" üyeleri, Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü'nde 81 ilin meydanında vatandaşlara 10 bin porsiyon aşure ikram etti. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan da Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilen etkinliğin anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi:

"Böyle anlamlı bir günde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladık. Aşure, farklılıklarımızla bir arada, huzur ve barış içinde yaşamanın en güzel simgelerinden birisi. Etkinliğimize katılarak aşımızı paylaşan ve Aşure Günü'müze ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Aşuremiz hayırlara vesile olsun. Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmeye devam eden İl Gençlik Kolları'ndaki kardeşlerimize de teşekkür etmemiz gerekiyor. İYİ Gençlik olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.