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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban istifa etti

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban istifa etti
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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum' ifadelerini kullandı ve TBMM'deki görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Gürban, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte de TBMM çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim." dedi.

Gürban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürban, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır. Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, milli ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim."

Kaynak: ANKA
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