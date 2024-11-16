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İYİ Parti'den Uçum'un PKK Açıklamalarına Tepki

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un PKK ile ilgili sözlerini eleştirerek, bu tartışmaların Türkiye'yi bölmeye götürecek bir adım olduğunu belirtti.

ANKARA - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un PKK ile ilgili sözlerine "Bu tartışmaları iyi niyetli bulmuyorum. Ve bunu Türkiye'yi bölmeye götürecek ilk adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuda herkesin dikkatli ve uyanık olması lazım. Özellikle Uçum gibi pozisyonlarda olan insanların konuşurken bir kere hatta beş kere düşünüp ağzından cümleyi öyle çıkarması lazım" diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ekol TV'de katıldığı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili "Sayın Bahçeli'nin 'sözümün arkasındayım' lafı Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye yönelik. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Eğer devlet inisiyatifi içerisinde, o dil içerisinde ihtiyaç duyulan birtakım enstrümanlardan birisi de bir seslenme ise o seslenmenin yolunu bu devlet bulur" sözleri hem AK Parti içerisinden hem de muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

" Türkiye'yi bölmeye götürecek ilk adım olduğunu düşünüyorum"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı  Ayyüce Türkeş, Uçum'un açıklamalarını 'çok talihsiz ve tehlikeli olarak' nitelendirerek şunları söyledi:

"Sayın Uçum, Külliye'de çalışan bir devlet memuru aslında. Öcalan ile ilgili açıklamalarını çok yanlış buluyorum. Buradaki niyetin ne olduğunu da açıklamalarından anlamış olduk. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bir problemleri olmadığını söylüyorlar. Ama bizim aynı zaman ilk 4 madde ve 42'ci madde ve 66'ıncı maddeleri de kırmızı çizgimizdir. Çünkü kesinlikle millet olmanın gerekliliklerinden olan aynı dili konuşmak, resmi dil Türkçe'dir. 66'cı madde de Türk kelimesi geçmektedir. 'Bu devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her vatandaş Türktür' diye bir şemsiye kimliğin adıdır bu. Türkiye Cumhuriyetinin hiç bir zaman etnisite ile ilgili bir problemi olmamıştır. Biz zaten bin yıldır bu topraklarda da beraber yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölgeden oluşan bir bütündür. Her bölgedeki insanına bu devlet eşit davranmıştır. Bu tartışmaları iyi niyetli bulmuyorum. ve bunu Türkiye'yi bölmeye götürecek ilk adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuda herkesin dikkatli ve uyanık olması lazım. Özellikle Uçum gibi pozisyonlarda olan insanların konuşurken bir kere hatta beş kere düşünüp ağzından cümleyi öyle çıkarması lazım. Kınadığımı tekrar söylüyorum."

Uçum'un sözleri AK Parti içerisinde de tartışmalara neden oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları AK Parti içerisinde de tartışma yarattı. Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından "Soros'un Külliye'deki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum. Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım. AK Parti'ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek. Sizi Sorosçular sizi" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar'ın sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan, "Külliye de Soros'un gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır" diyerek yanıt vermişti.

İYİ Parti'den Uçum'un PKK Açıklamalarına Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel
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