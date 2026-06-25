İYİ Parti'den NATO Zirvesi'nde medya akreditasyon reddine tepki

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, NATO Zirvesi'ni takip etmek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon taleplerinin reddedilmesi üzerine NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Üyesi sıfatıyla NATO PA Başkanı Marcos Perestrello'ya mektup yazdı, akreditasyon başvurularının reddedilme gerekçelerinin açıklanmasını istedi. Çömez, konuyla ilgili soru önergesi de verdi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan NOW TV, Halk TV, Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Evrensel, Nefes, ANKA Haber Ajansı, İlke TV, T24, Medyascope ve YetkinReport'un da aralarında bulunduğu çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon talebi reddedildi.

Yaşananları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Üyesi sıfatıyla, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello ve NATO PA Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da mektup yazdı.

"BAŞVURULARIN REDDEDİLME GEREKÇELERİ AÇIKLANSIN"

Perestrello'ya yazdığı mektupta, çok sayıda medya kuruluşunun dışlanmasının, şeffaflık, medya özgürlüğü ve kamuoyunun bilgiye erişimi açısından kaçınılmaz şekilde endişe yarattığını savunan Çömez, "Türkiye'de bağımsız ve eleştirel haberciliğiyle geniş biçimde tanınan medya kuruluşlarının görünürde dışlanması, ittifakımızın savunduğu ve teşvik ettiği ilkelerle bağdaştırılması güç bir algı oluşturma riski taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Çömez, akreditasyon başvurularının reddedilme gerekçelerinin açıklanmasını istedi.

"TÜRKİYE'DEKİ İLGİLİ MAKAMLARIN YÖNLENDİRMESİ OLDU MU?"

Çömez, NATO PA Türk Grubu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da mektup yazdı. Reddedilen kuruluşların önemli bir bölümünün hükümet politikalarına eleştirel yayın çizgisine sahip olduğuna dikkati çeken Çömez, Çavuşoğlu'na, "Kararlar tamamen NATO tarafından mı alınmıştır, yoksa ev sahibi Türkiye'nin ilgili makamlarının değerlendirme ve yönlendirmeleri söz konusu olmuş mudur?" diye sordu. Çömez, NATO yetkililerinden resmi açıklama talep edilmesinin gerekliliğine işaret etti.

AKREDİTASYON REDDİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Çömez, "Hükümet, çok sayıda bağımsız ve muhalif medya kuruluşunun NATO Zirvesi'ni yerinde takip edememesinin kamuoyunun haber alma hakkını zedelediği yönündeki eleştirileri haklı bulmakta mıdır?" diye sordu.

Kaynak: ANKA