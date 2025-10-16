İYİ Parti'den Emekli Albay Özeller'in Tutukluluk Haline Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, emekli Albay Orkun Özeller'in 'tutukluluk halinin devamına' karar verilmesine ilişkin "Özeller hakkında 'tutukluluğun devamı' kararı verilmesi, kahraman komutanın adalet terazisi altında ezilmek istenmesi demektir. Oysa adalet, kahramanları değil; gerçek suçluları cezalandırmak içindir. Bu karar, sadece bir kişiye değil, bu millete, bu ordunun şerefli geçmişine verilmiş büyük bir haksızlıktır" dedi.

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Özeller, 12 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. Konuya ilişkin İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Vatan uğruna canını, kanını, yıllarını veren Emekli Albay Orkun Özeller hakkında 'tutukluluğun devamı' kararı verilmesi, kahraman komutanın adalet terazisi altında ezilmek istenmesi demektir. Oysa adalet, kahramanları değil; gerçek suçluları cezalandırmak içindir! Bu karar, sadece bir kişiye değil, bu millete, bu ordunun şerefli geçmişine verilmiş büyük bir haksızlıktır."