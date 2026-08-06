İYİ Parti'den 'Çerçeve Yasa' Teklifine Anayasa Komisyonu Başvurusu

(ANKARA) - İYİ Parti, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olarak sunulan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen düzenlemenin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi için başvuruda bulundu. Başvuruda, teklifin temel anayasal ilkeler yönünden ciddi aykırılıklar içerdiği savunuldu.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Başkanlığınca 2/3793 esas numarasıyla Adalet Komisyonuna havale edilen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin Anayasa Komisyonu Başkanlığına başvurdu.

Başvuruda, TBMM İçtüzüğü'nün 34'üncü maddesi uyarınca Anayasa Komisyonunun teklifin kendisine havale edilmesini talep etmesi ve bu gündemle ivedilikle toplantıya çağrılması istendi.

Teklifin, Anayasa'nın başta 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 36 ve 138'inci maddeleri olmak üzere Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, hukuk devleti ile Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkeleri yönünden ciddi aykırılıklar içerdiği ileri sürüldü.

Anayasa Komisyonunun TBMM'nin anayasal denetim görevini yerine getiren ihtisas komisyonu olduğu belirtilen başvuruda, teklifin Anayasa'ya uygunluğunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi ve komisyon görüşünün ayrıntılı gerekçelerle rapora yansıtılması talep edildi.

Kaynak: ANKA