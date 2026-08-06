Haberler

İYİ Parti'den 'Çerçeve Yasa' Teklifine Anayasa Komisyonu Başvurusu

İYİ Parti'den 'Çerçeve Yasa' Teklifine Anayasa Komisyonu Başvurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti, kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, teklifin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi için başvuruda bulundu. Parti, teklifin Anayasa'nın temel ilkeleriyle ciddi çelişkiler içerdiğini savundu.

(ANKARA) - İYİ Parti, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" olarak sunulan ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen düzenlemenin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi için başvuruda bulundu. Başvuruda, teklifin temel anayasal ilkeler yönünden ciddi aykırılıklar içerdiği savunuldu.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Başkanlığınca 2/3793 esas numarasıyla Adalet Komisyonuna havale edilen "çerçeve yasa" teklifine ilişkin Anayasa Komisyonu Başkanlığına başvurdu.

Başvuruda, TBMM İçtüzüğü'nün 34'üncü maddesi uyarınca Anayasa Komisyonunun teklifin kendisine havale edilmesini talep etmesi ve bu gündemle ivedilikle toplantıya çağrılması istendi.

Teklifin, Anayasa'nın başta 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 36 ve 138'inci maddeleri olmak üzere Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik, hukuk devleti ile Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkeleri yönünden ciddi aykırılıklar içerdiği ileri sürüldü.

Anayasa Komisyonunun TBMM'nin anayasal denetim görevini yerine getiren ihtisas komisyonu olduğu belirtilen başvuruda, teklifin Anayasa'ya uygunluğunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi ve komisyon görüşünün ayrıntılı gerekçelerle rapora yansıtılması talep edildi.

Kaynak: ANKA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Türkiye'nin uyarılarını umursamıyorlar! Yine saldırdılar
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Camide hutbe dinlemeyen cemaate imamdan sert tepki: Böyle devam ederseniz ineceğim

İmam, hutbe okurken cemaatin yaptıklarıyla çileden çıktı

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi

Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı

Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı