İYİ Parti'den Adalet Bakanı'na Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Sayın Adalet Bakanı'nı da yormadan, gelenekselleşen, 'Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Yargıya hiç kimse talimat veremez' açıklamasını hatırlatarak... Ve 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü'nüzü kutlayarak, yeni haftaya ve yeni güne başlayalım" dedi.

İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Ankara 42. Asliye Mahkemesi'nde görülecek CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultay davası öncesinde, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Günaydın Türkiye, bugün lazım olacak. Hukukun üstünlüğünde 2. Meşrutiyet Dönemi'ninde gerisine düşmüşken, Sayın Adalet Bakanı'nı da yormadan, gelenekselleşen, 'Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Yargıya hiç kimse talimat veremez' açıklamasını hatırlatarak... Ve 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü'nüzü kutlayarak, yeni haftaya ve yeni güne başlayalım."