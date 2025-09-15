Haberler

İYİ Parti'den Adalet Bakanı'na Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Yargı'nın bağımsızlığına dikkat çekerek Adalet Bakanı'na mesaj gönderdi ve 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü'nü kutladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Sayın Adalet Bakanı'nı da yormadan, gelenekselleşen, 'Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Yargıya hiç kimse talimat veremez' açıklamasını hatırlatarak... Ve 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü'nüzü kutlayarak, yeni haftaya ve yeni güne başlayalım" dedi.

İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Ankara 42. Asliye Mahkemesi'nde görülecek CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultay davası öncesinde, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Günaydın Türkiye, bugün lazım olacak. Hukukun üstünlüğünde 2. Meşrutiyet Dönemi'ninde gerisine düşmüşken, Sayın Adalet Bakanı'nı da yormadan, gelenekselleşen, 'Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızdır. Yargıya hiç kimse talimat veremez' açıklamasını hatırlatarak... Ve 15 Eylül Uluslararası Demokrasi Günü'nüzü kutlayarak, yeni haftaya ve yeni güne başlayalım."

Kaynak: ANKA / Güncel
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.