İYİ Parti Bafra İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi Gerçekleşti

İYİ Parti Bafra İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi Gerçekleşti
Güncelleme:
İYİ Parti Bafra İlçe Başkanlığı, 4. Olağan Kongresinde mevcut başkan Aydoğan Yılmaz, tek aday olarak 102 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kongreye il başkanı Hasan Aksoy da katıldı.

İyi Parti Bafra İlçe Başkanlığı, 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye mevcut ilçe başkanı Aydoğan Yılmaz, tek aday olarak katıldı.

Yılmaz, 106 delegenin katıldığı seçimde 102 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Yılmaz, delegelere verdikleri destek için teşekkür etti.

Kongreye İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

