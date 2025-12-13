IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu İstanbul'da düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Teknolojinin en güçlü olduğu zaman, ailenin en güçlü olması gereken zamandır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu tam bu noktaya istikamet çiziyor." dedi.

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformunca (ÇAKOP), "Yapay Zeka Çağında Aile: Tehditler ve Fırsatlar" temasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen IV. Uluslararası Dünya ÇAKOP Sempozyumu'nda konuşan Sayan, dünya insanlık tarihinin bugünkü kadar derin bir dönüşümü geçirmediğini söyledi.

Sayan, "Yapay zeka artık sadece araç değil. Kararlarımızı etkileyen, düşüncelerimize dokunan bir yol arkadaşı. Bir çocuk ödevini yaparken de yapay zevklerden yardım alıyor. Doktor tanı koyarken yapay zekadan destek alıyor." diye konuştu.

Sanatçıların bestesini de onunla tamamlayabildiğini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Yapay zeka, adeta insanın bir uzantısı haline geldi. Sormamız gereken bir soru var: Bu zeka bizi geliştiriyor mu? Yoksa biz yavaş yavaş bu zekaya teslim mi oluyoruz? Yapay zeka görebilene, fark edebilene bir ayna. Bu ayna yalnızca yüzümüzü değil, ruh halimizi, alışkanlıklarımızı ve ilişkilerimizi de yansıtıyor. Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız her bir tıklama, her paylaşım, her tercih, o aynaya bizimle ilgili de yepyeni bir versiyonu da yüklüyor."

Bakan Yardımcısı Sayan, bu çağın gerçeğini konuşmak, teknolojiyi reddetmeden onu insan ve aileyi güçlendiren bir bilince dönüştürebilmek için burada toplandıklarını dile getirdi.

Küresel yapay zeka pazarının bugünkü değerinin yaklaşık 400 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Sayan, bunun her geçen gün hızla arttığını vurguladı.

Sayan, bugün bir çocuğun ilk kelimesini ekrandan duyar hale geldiğinin altını çizerek, "Aile çocuğun karakterinin ilk yazılımıdır. Bu yazılım, kodlarla değil, sevgiyle, ilgiyle, iletişimle yazılan bir koddur. Bu iletişim yapay zekayla değil, insan kaynaklı bir yazılım olmalıdır. Yapay zeka, çocuklarımızın, gençlerimizin zihin ve duygu gelişimini en derinden etkiliyor. Yapay zeka duyguları izliyor. Bir sonrasında neye tıklayacaklarını noktasında yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm sürecinde teknolojiyi yerine insanı ele alan bir anlayışı tercih ettiklerinin, teknolojiyi bir araç olarak kullanacaklarının altını çizen Sayan, yerli ve milli birçok yazılım olduğuna işaret etti.

Sayan, aileyi en güçlü tutmak zorunda oldukları bir zamanda olduklarına değinerek, "Teknolojinin en güçlü olduğu zaman, ailenin en güçlü olması gereken zamandır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu tam bu noktaya istikamet çiziyor. Bu vizyon teknolojiyi sadece üretim ya da kalkınma meselesi değil, insan merkezli bir medeniyet olarak görüyor. Milli teknoloji hamlesiyle artık sadece teknolojiyi kullanan değil, onu üreten, yöneten, koruyan ve ihraç eden bir Türkiye var. Bugün yapay zekadan 5G ve ulusal siber güvenliğine kadar her alanda yerli kabiliyetlerimizle ilerliyoruz." diye konuştu.

"Kimsenin çocuklarımıza el uzatmasını istemiyoruz"

Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, dünyadaki küresel projeye karşı, çocukları ve gençleri korumak istediklerine söyledi.

Öztürk, "Kimsenin çocuklarımıza el uzatmasını istemiyoruz. Birilerinin bir tuşa basarak çocuklarımızın farklı yerlere sürüklemesini istemiyoruz. Bu yüzden siz bu amaç için hep beraber işbirliği ve omuz omuza çalıştık." ifadelerine yer verdi.

Çocukları evde ailelerin koruması, dijital çağda çocukların önlerine her şeyin gelmemesini istediklerini anlatan Öztürk, teknolojiye karşı olmadıklarını sözlerine ekledi.

Oturumlarda yapay zekanın aileye etkileri konuşulacak

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, çok sayıda psikiyatrist ve psikolog katıldığı sempozyum 65 sivil toplum kuruluşu, 42 bilim kurulu üyesi, 8 paydaş üniversite ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle yapıldı.

Sempozyumda birinci oturumda, "Ailenin Sessiz Çözülmesi: Yapay Zeka ile Dağılan Bağlar", "Yapay Zeka Beyin Üzerindeki Yönetimi ve İşleyişi", "Yapay Zeka ve Robo-Chat'lerin Öğrenmeye Olumlu ve Olumsuz Etkileri", "Yapay Zekanın Çocuklarda ve Gençlerde Zihinsel ve Ruhsal İşgali", "Sanal Ebeveyn Yapay Zeka: Annelik ve Babalığın Devredilmesi", "Ebeveynlik Ekranın Arkasında" konuları ele alındı.

Öğleden sonra gerçekleşecek ikinci oturumda, "Yapay Zekanın Çocukluktan İtibaren Kimlik ve Roller Üzerinde Bilinçli Bulanıklaştırma ve Bağımlılık Tasarımı", "Yapay Zekanın Duygu ve Zihin Üzerindeki Manipülasyonu" gibi konular uzmanlarca tartışılacak.

Sempozyumun üçüncü oturumunda da "Yapay Zekanın Aile ve Günlük Yaşantımızda Avantaj ve Dezavantajları-Çözüm ve Öneriler" konusu masaya yatırılacak.