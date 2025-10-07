İÜC Öğrencilerinden Gazze Soykırımı Protestosu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılında insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversitenin Cerrahpaşa Yerleşkesindeki fakültelerinde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayrağının renklerini taşıyan balonlar ile Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, sloganlar eşliğinde düzenledikleri yürüyüşü tamamladıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

Grup adına açıklamayı okuyan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Melih Baha Harman, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Gazze soykırımının ikinci yılında bir araya geldiklerini söyledi.

İki yıl boyunca sivillerin üzerine yağan bombalar, yok edilen şehirler ve yetim kalan çocukların yalnızca Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak yarası olduğunu belirten Harman, "Gazze halkı yıllardır abluka altında yaşam mücadelesi verirken, hastaneler, okullar, ibadethaneler hedef alınmış, kadınlar ve çocuklar katledilmiştir. Bu bir savaş değil, planlı bir soykırımdır. Sessizlik zulmün ortağı olmaktır. Biz bu sessizliğe ortak olmayacağız. Bizler, Cerrahpaşalı hekim adayları olarak bugün buradan sesleniyoruz, Filistin halkı yalnız değildir, direnişiniz onurumuzdur." ifadelerini kullandı.

Harman, bir gün özgür Kudüs ve özgür Gazze'nin hakikat olacağını vurgulayarak, "Ablukanın zincirlerini kırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na da buradan selam gönderiyoruz. Onların cesareti ve direnişi, Gazze'nin umududur. Son olarak gençliğin ve Cerrahpaşa'nın sesiyle haykırıyoruz. Zulme karşı susmayacağız. Adaletin ve özgürlüğün yanında olacağız. Filistin halkının direnişini kendi onurumuz bileceğiz." diye konuştu.

Öğrenciler, açıklamanın ardından ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.