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İÜC'de İSTKA desteğiyle kurulan CEYAZEM törenle açıldı, sağlık verileri işlenecek

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da İSTKA desteğiyle hayata geçirilen Cerrahpaşa Yapay Zeka Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Merkez, sağlık verilerini anonimleştirip bilimsel araştırmalar için anlamlı hale getirmeyi ve kişisel verilerin korunmasını hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen Cerrahpaşa Yapay Zeka Merkezi'nin (CEYAZEM) açılışı törenle yapıldı.

İÜC Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde bulunan Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tıp bilimindeki gelişmelerin insan hayatına doğrudan yansıdığını söyledi.

Prof. Dr. Botanlıoğlu, sağlık alanında insanı merkeze alan, bilimsel doğruluğu ve etik ilkeleri gözeten bir yaklaşımın büyük önem taşıdığını belirterek, "İstanbul Kalkınma Ajansının desteği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün paydaşlarıyla hayata geçirilen Cerrahpaşa Yapay Zeka Merkezi akademik birikimimizi yeni araştırmalara ve teknolojiye dönüştürme yolunda önemli bir adım olacaktır. Merkezimizin kuruluşunda temel amacımız, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan ihtiyaçlarla yapay zeka ve mühendislik çalışmalarını bir araya getirmektir." diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesinin yanı sıra onu doğru kullanabilecek insan kaynağının yetiştirilmesinin de esas olduğunu vurgulayan Botanlıoğlu, sağlık profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini istediklerini kaydetti.

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent ise kalkınmayı sadece ekonomik büyüklük, ekonomik veriler ve altyapı olarak algılamadıklarını söyledi.

Taşkent, "Kalkınma bilgi üretmek, insan kaynağını güçlendirmek, yenilikçi fikirleri desteklemek ve bu fikirleri toplum yararına dönüştürmektir. Bugün açılışını yapacağımız CEYAZEM sağlık verilerini anonimleştirip bilimsel araştırmalar için anlamlı hale getirirken kişisel verilerin korunmasını da temel bir sorumluluk olarak ele alıyor." ifadelerini kullandı.

Programa, projenin koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Baş, koordinatör yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Erdem İsenkul, bazı akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek merkezin resmi açılışı yapıldı.

Program teknik altyapı tanıtımları, merkez ziyareti ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

CEYAZEM'in işlevi

Merkezde sağlık verileri, tıbbi görüntüleme, doğal dil işleme ve klinik karar destek sistemleri üzerine Ar-Ge projelerinin yürütülmesi amaçlanıyor.

Yapay zeka okuryazarlığı eğitimlerinin yanı sıra test, değerlendirme ve ticarileşme odaklı ekosistem geliştirme çalışmaları bu merkezde gerçekleştirilecek.

Törende, temelleri İSTKA desteğiyle atılan, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararıyla Uygulama ve Araştırma Merkezi statüsü kazanan Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Laboratuvarı'nın (CAST) yenilenen binası ile merkeze kazandırılan üç boyutlu anatomik modelleme, sanal gerçeklik ve kişiye özel implant tasarımı gibi teknolojik imkanlar da tanıtıldı.

Kaynak: AA
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