İTÜ Siber Güvenlik Yüksekokulu Sektör ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

İTÜ Siber Güvenlik Yüksekokulu Sektör ile İşbirliği Protokolü İmzaladı
Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için 11 firmayla staj iş birliği protokolü imzaladı. Protokol sayesinde öğrenciler uygulamalı eğitim alacak ve profesyonel çevreyle tanışma fırsatı bulacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla sektörün önde gelen 11 firmasıyla "Staj İş Birliği Protokolü" imzaladı.

İTÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı'nın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakcı, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Gizem Sarıbay Öztürk, üniversite yönetimi, akademik personel ve katılımcı firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, siber güvenliğin günümüz dünyasındaki ve Türkiye'deki stratejik önemi konuşulurken, İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunun bu kritik alanda "ara eleman" değil, sektörün ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilen "aranan eleman" yetiştirme misyonuyla kurulduğu vurgulandı.???????

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, akademik dünya ile siber güvenlik ekosistemi arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Protokolün, üniversite-sanayi işbirliğini somutlaştıran resmi bir mutabakat olduğunu belirten Karadayı, "Amacımız, öğrencilerimizin yüksekokulumuzda aldıkları teorik ve teknik eğitimi, doğrudan sahada, gerçek dünya senaryoları ve güncel tehdit ortamında pratiğe dökmelerini sağlamaktır. Siber güvenlik, sürekli güncellenme ve yoğun pratik gerektiren dinamik bir alandır." dedi.

Karadayı, protokol imzalanan lider firmalarda öğrencilere nitelikli staj imkanları sunulacağını vurgulayarak, "Protokol sadece öğrencilere değil, firmalara da yetenek havuzuna erken erişim ve potansiyel çalışanlarını kendi kurum kültürlerine göre yetiştirme fırsatı sunmaktadır." diye konuştu.

Öğrencilerin, eğitim hayatları devam ederken sektörün üst düzey yöneticileri ve deneyimli uzmanları ile tanışma fırsatı bulacaklarını belirten Karadayı, "Bu profesyonel ağ ve alacakları mentörlük, kariyerlerinin her aşamasında onlara rehberlik edecektir. Öğrenciler, profesyonel iş ortamını deneyimleyerek takım çalışması, proje yönetimi ve iletişim gibi sosyal becerilerini geliştirerek iş hayatına daha hazır hale geleceklerdir. Siber güvenliğin farklı dallarını gözlemleyerek, hangi alanda uzmanlaşmak istediklerine daha bilinçli karar verebileceklerdir. Siber güvenlik, günümüzde ulusal güvenliğin ayrılmaz ve stratejik bir bileşenidir. Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki en kritik ihtiyacı, yetişmiş insan kaynağıdır. Bu protokol ile sektöre kazandırılacak donanımlı uzmanlar, ülkenin siber savunma hattını doğrudan güçlendirecektir. 'Aranan eleman' yetiştirme misyonumuz, bu ulusal ihtiyaca cevap vermektedir." ifadelerini kullandı.

