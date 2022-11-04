İTO seçimleri öncesi Cübbeli'den bomba açıklamalar! Hedefinde Kaftancıoğlu ve LGBT'liler var

Cübbeli Ahmet Hoca, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda İTO seçimleri ve LGBT konusu hakkında konuştu. 9 Kasımda gerçekleşecek olan seçimler için "Ne yapıyorlar? nasıl İstanbul seçiminde ceketimizi koyarız alırız diye zannettiler, o yüzden Müslümanların bir kısmı rey vermeye gitmediler, ondan sonra da Kaftancı kazandı" açıklamasında bulunurken "LGBT ile ilgili gelir gelmez ilk yapacakları şey LGBT'ye destek. E bu paraları nereden topluyorlar bunlar?" değerlendirmesinde bulundu.

Perşembe günleri YouTube kanalında ve Lalegül Tv ekranlarında vaaz veren Cübbeli Ahmet Hoca, bu hafta LGBT ve yaklaşan İTO seçimleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"BEN BU İŞLERİN MAHKEMECİSİ DEĞİLİM"

9 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri hakkında konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, "Müslümanların şirketleri var, ama Müslümanlar gafil. Ne yapıyorlar? nasıl İstanbul seçiminde ceketimizi koyarız alırız diye zannettiler, o yüzden Müslümanların bir kısmı rey vermeye gitmediler, ondan sonra da Kaftancı kazandı. Peki ondan evvel, içki konulmayan yerlere içki konulduysa, şu kadar Müslüman namaza fişlenerek atıldıysa, şu kadar gassal, massal adı altında PKK'lı teröristler alındıysa misal yani bakan bey açıklıyor. Ben bu işlerin mahkemecisi değilim, devletimizin bakanı açıklıyor. Allah ona selamet versin. Uzun ömürle sağlık sıhhat afiyet etsin." dedi.

"EKREM BANA DÜŞMAN OLMASIN"

Açıklamalarının devamında Bunları görüyoruz hepimiz, haber izliyoruz diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Burada ki vebal rey verenlere var mı, yok mu? E tamam, fetvayı siz verdiniz. Ekrem bana düşman olmasın, cemaat veriyor ben ne yapayım. Allah Allah benimle ne uğraşıyorsun yani." diye konuştu.

"KAFTANCI EKİBİ DEVREDEYMİŞ"

Videonun ilerleyen dakikalarında Ticaret Odası seçimini işaret eden Cübbeli Ahmet Hoca, "E bize ne? Yav kardeşim bana ne, benim şirketim yok. Benim rey atma yetkim yok. Şirketi olan Müslümanların rey atma hakkı var. Şimdi Kaftancı ekibi devredeymiş, misal ne yapacaklar, onlar da bir aday çıkartmış. Onu bilmiyorum ama Kaftancı'yı biliyorum. O meşhur biliyorsunuz. Kaftancı ekibi devredeymiş, o adayı destekliyormuş Şimdi bundan bize ne? Yav şimdi senin rey atma hakkın var mı, şirketin var mı, e burada reye gidiyor musun? Haberim bile yok hoca senden duydum. E sen şimdi rey kullanmaya gitmiyorsun, sonra Kaftancı'nın dediği seçildi. Ne olacak? Ne getirir, ne götürür? Bu taraf LGBT ile ilgili yatırımlara destek vermemiş bu kadar senedir şuanda ki başkan.

"BU PARALAR NEREYE GİDECEK"

Bu taraf gelir gelmez ilk yapacakları şey LGBT'ye destek. E bu paraları nereden topluyorlar bunlar? Şirket sahipleri oraya para ödüyor. Üyelerden para topluyor. Sen bir tutam sakal hacı hoca üyesisin, ver oraya paraları, aylık yıllık neyse meblağ, o paralarla da adam eşcinsellere yatırım yapsın. Misal, belli Kaftancıoğlu ekibi İstanbul Sözleşmesini geldiğimiz gün getireceğiz demiyor mu? E, paralar nereye gidecek, o nereye gidecek, bu nereye gidecek. Hizmetler nereye gidecek, faaliyetler nereye gidecek misal.. Şimdi burada bana ne deme lüksün var mı? Şimdi benim bir şirketim yok, Allah bana oraya niye gidip rey vermedin diye sorar mı, ama olana sorar mı? Sorar abi ya. Kaç çocuk eşcinsel oldu, bilmem ne oldu, hepsinin vebaline girersin" ifadelerini kullandı.