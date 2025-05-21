İtirafçı, FETÖ'nün araç cam sileceği ve su saati kutusundaki para transferini anlattı

Gaziantep merkezli 47 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli, örgütün araç cam sileceği ve su saati kutularına bırakılan zarflarla para transferini anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.Ö, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

U.Ö, ifadesinde, Gaziantep Üniversitesi'nde okurken 2017 yılında FETÖ üyeliğinden ceza aldığını ve yaklaşık 3,5 yıl cezaevinde kaldığını, tahliyesinin ardından memleketine dönerek bir süre e-ticaretle uğraştığını belirtti.

Daha sonra örgütten bir arkadaşıyla sosyal medya üzerinden konuştuğunu ifade eden U.Ö, kendisine yolcu otobüsüyle içerisinde signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının olduğu telefon gönderildiğini ve görüşmeleri bu telefonla yaptıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Zübeyir bana bu telefonu ulaştırdıktan sonra görüşmelerde kendisine 'Sait' ismi ile hitap etmemi istedi ayrıca benim de kod adı kullanmamı istedi. Ben de bunun üzerine WhatsApp ve signal uygulamalarındaki kullanıcı adımı değiştirdim. Sait telefonu bana verdikten sonra beni birtakım gruplara ekleyeceğini, bu gruplar üzerinden sohbet toplantılarının yapılacağını, bu toplantılarda görüntülü görüşme özelliğinin kullanılmayacağını, sadece sesli görüşme olacağını, söz verilmeden konuşmayacağımı, bu toplantılara yurt içi ve yurt dışından insanların katılacağını söyledi. Bu toplantılar genelde pazar günleri Türkiye saati ile 20.00 gibi oluyordu. Telefonu bana ulaştıktan yaklaşık 1 ay sonra bana bir miktar harçlık gönderebileceğini söyledi, ben de zaten e-ticaret işiyle yeni uğraşmaya başladığımdan maddi olarak sıkıntı yaşadığım için bu teklifi reddetmedim."

Araçların cam sileceğinde para transferi

Paraları araçların cam sileceklerine bırakılan zarflardan aldığını itiraf eden U.Ö, şunları beyan etti:

"Sait, Emek Mahallesi'nde bir sokak içerisinde plakasını şu an hatırlamadığım gri renkli bir aracın cam sileceğine paranın koyulacağını ve tam olarak kendisinin söylediği saatte, belirtilen yerde olmamı söyledi ayrıca bu parayı almaya giderken yanımda telefon götürmememi, parayı aldıktan sonra hemen bölgeden uzaklaşmamı söyledi. Bunun amacının ise parayı bırakan şahsın takip edilebileceğini, bu esnada benim yakalanma durumumda üzerimde telefonumun bulunmaması gerektiğini söyledi. Sait'in söylediği tarihte saat 15.30 sıralarında söylediği yere giderek aracın ön cam sileceğinde bulunan zarfı aldım ve oradan uzaklaştım. Aldığım zarfın içerisinde 500 dolar para vardı."

Yaklaşık ayda bir kentin farklı noktalarındaki araçlardan aynı yöntemle para aldığını ve bir süre sonra da Gaziantep'e yerleştiğini anlatan U.Ö, "Artık sürekli Gaziantep ilinde olduğum için paraları iki yerden alıyordum. Birincisi kendi aracımın sileceğine para bırakmaları, ikincisi ise Yeditepe semtinde bulunan bir apartmanın giriş¸ kısmındaki kutu veya su saati içerisinde bırakılma olarak gerçekleşiyordu." ifadelerini kullandı.

"Parayı alan ve parayı veren şahıslar birbirleriyle hiçbir şekilde karşılaştırılmıyor"

Terör örgütünün güncel yapılanmasında öğrencilerle ilgilenenlere "mentör" denildiğini kaydeden U.Ö, şöyle devam etti:

"O dönem hatırladığım kadarıyla öğrenci başına 5 bin lira olacak şekilde para vermeye başladım. Bana iki ayda bir gelen yaklaşık 3 bin doları kendi payımı aldıktan sonra bu öğrencilere dağıtıyordum. Dağıtmış¸ olduğum bu paraları yine aynı apartmanın su saati kısmına düzenli olarak bırakıyordum. Signal üzerinden yapmış¸ olduğumuz toplantılarda artık kadrolaşmalar tamamlanmaya başlamıştı. Yaşar olarak ismi geçen şahıs, güncel yapılanma içerisinde 'liseci' olarak faaliyet yürütmeye başladı. Yani 'mentör'lere verilecek olan lise öğrencilerini Yaşar bizlere söyler, biz de kendi alt konumumuzda bulunan 'mentör'lere bu lise öğrencilerini ilgilenmeleri için verirdik."

Kendisinin ayrıca evinin paspasının altına para koyarak da öğrencilere para verdiğini anlatan U.Ö, "Sait tarafından bana iki ayda bir para gönderilir ancak ben öğrencilere bu paraları aylık olarak dağıtırım. Sait hatırladığım kadarıyla en son bir ya da 1,5 ay önce yine aynı apartmana bırakılmak suretiyle para ulaştırmıştı. Posta kutusunun yan tarafına poşet içerisinde yaklaşık 100 bin lira tutarında para bırakılmıştı. Bu parayı oraya kimin koyduğunu bilmiyorum. Her seferinde bir kişi mi getiriyor yoksa her defasında farklı şahıslar tarafından mı belirtilen yere para bırakılıyor bilmiyorum. Para belirtilen yere bırakıldıktan sonra Sait beni arıyor ve ben gidip parayı alıyorum. Bu aşamada parayı alan ve parayı veren şahıslar birbirleriyle hiçbir şekilde karşılaştırılmıyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün sözde "eyalet talebe mesulü"ymüş

Örgütün güncel yapılanması hakkında bilgi veren U.Ö, şu bilgileri paylaştı:

"Örgütün güncel yapılanması içerisinde Türkiye'yi kaç bölgeye ayırdıkları hakkında bir bilgim yok ancak toplantının birinde Gaziantep'in 'Büyükşehir' olarak adı geçmişti, Gaziantep'e bağlı diğer illerin ise Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş¸ gibi illerin olabileceğini düşünüyorum. Ben bu örgüt içerisinde bulunduğum dönemde aldığım görevlerden sonra son bir yıldır 'eyalet talebe mesulü (ETM)' olarak görev yapmaktayım. Katıldığım signal toplantılarından anladığım kadarıyla Gaziantep ilinde toplam 5 ETM vardır. Bunlardan biri benim. Örgüt içerisinde ETM olarak görev yaptığım Gaziantep'te nasıl bana bağlı 'mentörler' ve öğrenciler var ise diğer 4 ETM'nin de kendisine bağlı 'mentörleri' ve bunlara bağlı öğrencileri vardır ancak ben bu şahısların hiçbirini tanımıyorum. Örgüt güncel yapılanma içerisinde gizliliğe çok önem verdiği için birbirimizle karşılaşmamıza ve irtibat kurmamıza izin verilmiyor."

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 6, 7 ve 9 Mayıs'ta 47 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 229 şüpheliden 77'si tutuklanmıştı. Zanlıların deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplarına götürdükleri, görüşmeleri internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrim içi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.