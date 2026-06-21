İtfaiye aracının sesiyle büyüyen iki kardeş babalarıyla aynı görevi yapıyor

Yıllarca meslek anılarını dinledikleri itfaiyeci babalarının izinden giderek İstanbul İtfaiyesine katılan iki kardeş, aynı çatı altında babalarıyla birlikte görev yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığında 31 yıldır çalışan Vehbi Öztürk, meslek hayatı boyunca çok sayıda yangın, kaza ve kurtarma operasyonunda görev aldı.

İtfaiye araçlarının sesiyle büyüyen Samet ve Alican Öztürk de insan hayatına dokunan çalışmalarından etkilenerek babalarıyla aynı mesleği seçti.

Çocukluk yıllarında babalarının görev dönüşlerini bekleyen, yaşadığı olaylara ve mesleğine tanıklık eden iki kardeş, zaman içinde itfaiyeci olmaya karar verdi. Eğitim süreçlerini tamamlayan kardeşler, İstanbul İtfaiyesinin farklı birimlerinde göreve başladı.

Baba Öztürk İstinye İtfaiye İstasyonu'nda amir olarak görev yapıyor, oğullarından Samet Öztürk su altı ve su üstü arama kurtarma ekibinde, Alican Öztürk de Beyoğlu İtfaiye İstasyonu'nda görevlerini sürdürüyor.

Üç itfaiyeci, yangınlardan trafik kazalarına, mahsur kalma olaylarından arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok olayda insanların yardımına koşuyor. Farklı noktalarda görev yapan baba ve oğulları, zaman zaman aynı gün içinde İstanbul'un farklı ilçelerinde hayat kurtarmak için mücadele ediyor.

Mesai dışında bir araya geldiklerinde sohbetlerinin ana konusu yine itfaiyecilik oluyor.

Aynı amaç için çalışan Öztürk ailesi, itfaiyeciliğin ailelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan mesleğe dönüşmesinin yaşattığı gururu AA muhabirine anlattı.

"Babam, bizim için onur kaynağı oldu"

Baba Vehbi Öztürk, oğullarını itfaiyeci kıyafetiyle ilk gördüğünde omuzlarının kabardığını söyledi.

Çocuklarıyla bir araya geldiğinde mesleki anıları konuştuklarını belirten Öztürk, "Bizim iş kolunda herkes iyi kötü birbirini tanır. Bir de tabii grup amiri olunca teşkilat bizi bilir. Allah'a şükürler olsun, gitmiş olduğumuz yerlerde çocuklarımın isimleri övgüyle anlatılıyor. Bu da beni ziyadesiyle gururlandırıyor. Bugüne kadar çok büyük olaylar gördük, oralarda da hem kendimle hem de çocuklarımla alakalı müspet şeyler duymak gerçekten onur ve gurur verici." ifadelerini kullandı.

İstanbul İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibinde görev yapan Samet Öztürk de itfaiye istasyonlarında büyüdüğünü ve babasını rol model alarak bu mesleği seçtiğini dile getirdi.

Babasının görev hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü söyleyen Samet Öztürk, "Babam evimize yakın bir istasyonda çalışıyordu. Haliyle çocukluğumuz orada geçti. Babamın iyi bir itfaiyeci ve işini gerçekten çok severek yapan bir adam olduğunu biliyordum. İşe girmeden önce de sonrasında da bizim için onur kaynağı oldu." diye konuştu.

Öztürk, stajını kardeşi Alican Öztürk'ün görev aldığı Beyoğlu İtfaiyesinde yaptığını, ilk zamanlarda heyecanlı olduğunu belirterek, babasının "İşini iyi yap. Herkes bir çalışıyorsa sen iki çalış. En iyisi olmak için elinden ne geliyorsa yap." şeklinde nasihatta bulunduğunu anlattı.

Çocukken çıkardığı yangına babası yetişti

İtfaiyeciliğe 2025 yılında başladığını belirten Alican Öztürk de mesleği seçmesinde idolü ve kahramanı babasının etkili olduğunu söyledi.

Alican Öztürk, "Küçüklükten beri yanına gittiğimizde ağabeyim ve ben de çok heyecanlanırdık. İşte o zamanlardan bir istek geldi. Bu isteği 2025'e kadar heyecanla sürekli taşıdım ve büyüttüm. Çocukken araçların tepesinden inmezdim. Benim küçükken en sevdiğim oyuncaklarım onlar olurdu." dedi.

Çocukken yaptığı yaramazlık sonucu çıkardığı yangına babasının geldiğini söyleyen Öztürk, o anıyı şöyle anlattı:

"Ufaktım ve ateşle olan haşır neşirliğim o zamandan geliyordu. Bir kibrit bulmuştum yerden ve hurda bir araba vardı boş bir arsada. Orada 'Koltuğunu tutuşturursam ne olur?' derken büyük bir alevlenme oldu. Ben tabii kaçtım. Ondan sonra mahallenin etrafından dönüp köşeden baktığımda babamı olay yerinde gördüm. Utanç mı desem, heyecan mı desem, bilmiyorum. Tabii korku zaten had safhadaydı. Hemen eve girdim, balkondan izledim biraz. Bugün tabii keyifle anlatıyorum ama o zaman çok korkutucu bir şeydi."

Öztürk, mesleki olarak babasından ve ağabeyinden sıklıkla tavsiyeler aldığını, aynı aileden üç itfaiyeci çıkmasına insanların şaşırdığını ama kendileri için bunun doğal olduğunu sözlerine ekledi.