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İtalyan yazar Peretti, Kayseri'de öğrencilerle buluştu

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Kitapları birçok dile çevrilen İtalyan yazar Paola Peretti, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Kitapları birçok dile çevrilen İtalyan yazar Paola Peretti, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda düzenlenen programa katılan Peretti, "Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe" kitabı hakkında sorulan soruları cevaplandırdı.

Öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Peretti, yazarlık kariyer ve deneyimleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilere tavsiyede bulunan İtalyan yazar, etkinlik sonunda öğrencilerin kitaplarını imzaladı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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