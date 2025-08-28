İtalya ve Suudi Arabistan'dan Ortak Bildiri: İki Devletli Çözüm Vurgusu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Batı Şeria'da iki devletli çözümü tehlikeye atan her türlü tek taraflı ve şiddet içeren eylemlerin kınandığı ortak bir bildiri imzaladığı ifade edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Tajani ve Bin Ferhan'ın Roma'daki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmenin gündeminde öncelikle Orta Doğu ve Gazze krizinin yer aldığı belirtilerek, "İki bakan, İtalya ve Suudi Arabistan'ın rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve insani yardımlara erişim sağlanmasını talep eden ve Batı Şeria'da iki devletli çözümü tehlikeye atan her türlü tek taraflı veya şiddet eylemini kınayan ortak bir bildiriye imza attı." ifadesi kullanıldı.

İtalya ve Suudi Arabistan'ın, Orta Doğu'da adil, güvenli, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanması yönündeki ortak taahhüdü kapsamında Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yinelediği, herhangi bir bahaneyle "Filistinlilerin yerinden edilmesinin kesin bir şekilde reddedildiği" vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Tajani'nin, İtalya'nın "Gazze için Gıda Girişimi" ve bugüne kadar 181 Filistinli çocuğun tıbbi tahliyesiyle yürüttüğü insani yardım çabalarından bahsettiği ifade edildi.

İtalyan bakan Tajani'nin, Suudi Arabistan ve Fransa öncülüğünde New York'ta düzenlenen iki devletli çözüm konferansına İtalya'nın aktif şekilde katıldığını hatırlattığı belirtilen açıklamada, Tajani'nin, Filistin yönetiminin merkezde yer aldığı bir Gazze yönetimi, güvenlik planı ve yeniden inşa süreci üzerinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Tajani'nin ayrıca, İtalya'nın Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında kurulacak bir koruma misyonuna katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladığı ve Lübnan'da görev yapan BM Geçici Görev Gücü'nün kritik rolüne işaret ederek, misyonun yenilenmesinin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Tajani ve Bin Ferhan'ın, Ukrayna, Alaska ve Washington'daki görüşmeler ışığında adil ve kalıcı bir barış olasılığını ele aldığı belirtilen açıklamada, bakanların, iki ülke arasında devam eden yoğun temaslar ile enerji, ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliklerini de görüştükleri ifade edildi.