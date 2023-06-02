İtalya'nın Milli Günü Ankara'da kutlandı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Ticaret Bakanı Muş, İtalya'nın Milli Günü'nü kutlayarak, İtalyan hükümetine Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrası destekleri için teşekkür etti ve İtalya'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

İTALYA'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyon, İtalya ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ticaret Bakanı Muş, İtalya'nın Milli Günü'nü kutlayarak, İtalyan hükümetine Türkiye'deki 6 Şubat depremleri sonrası destekleri için teşekkür etti ve İtalya'da sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Bakan Muş, "İtalya, dış ticaretimizde 5'inci sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimiz, geçen yıl 26 milyar doları aşarak rekor kırmıştır. Bu yılın sonuna kadar da 30 milyar dolar hedefimize ulaşacaktır. Derin ilişkilerimizi, ekonomiden savunmaya kadar her alanda geliştirmeye kararlıyız" dedi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi de ülkesinin böylesine önemli bir gününde bir araya gelen davetlilere teşekkür etti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anan Marrapodi, "Eşi benzeri görülmemiş bir trajediye tanık olduk, bugünün hatırası sonsuza dek kalbimizde" diye konuştu.

Marrapodi, İtalya'dan deprem bölgelerine yardıma giden arama kurtarma ekiplerinin ve kurulan sahra hastanesinin gerçek dayanışma ruhunu gösterdiğini vurgulayarak, İtalya'nın her zaman Türkiye'nin yanında olacağına söyledi. (DHA)