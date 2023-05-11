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Milano'da şiddetli patlama! 4 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Güncel Haberler

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, yakınlardaki konutlarla bazı okullar tahliye edildi.

İtalyan basını, Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

PATLAMANIN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi. Patlamanın kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Milano'da şiddetli patlama! 4 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

KAMYONETTE BULUNAN OKSİJEN TÜPLERİ ALEV ALDI İDDİASI

Öte yandan İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti. Sosyal medyada, patlamanın etkisiyle hasar gören çok sayıda araç ve duman görüntüleri paylaşıldı.

Milano'da şiddetli patlama! 4 kişi yaralandı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel

İtfaiye İtalya Milano Güncel Haberler

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