İtalya: ICE, olimpiyatlarda ulusal topraklarımızda polis faaliyetleri yürütmeyecek

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ülkesinin 6 Şubat'ta ev sahipliği yapmaya başlayacağı Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin sahada polis gibi operasyonel faaliyetlerinin olmayacağını söyledi.

ABD'deki uygulamalarıyla son dönemde kamuoyunun gündeminde olan ICE ekiplerinin, 6 Şubat'ta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında İtalya'da görev yapacağı haberleri ve buna ilişkin açıklamalar, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin genel kurulunda ele alındı.

Bakan Piantedosi, ülkede bir süredir tartışılan ICE ekiplerinin, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda görev yapması konusuna açıklık getirerek, şunları kaydetti:

"ICE ile bağlantılı personelin varlığı, bazılarınca iddia edildiği gibi ulusal egemenliğimizin ani ve tek taraflı bir girişim değildir. Bu durum, İtalya'nın anayasa hükümlerine ve Parlamento'nun yetkilerine tam saygı içinde üstlendiği, hukuken bağlayıcı bir uluslararası mutabakata uyulmasından ibarettir."

Günlerdir dolaşan yanlış anlamaları açıklığa kavuşturma fırsatı bulduğu için memnun olduğunu dile getiren Piantedosi, olimpiyatlarda ICE'ın soruşturma birimi olan İç Güvenlik Soruşturma Biriminden (HSI) soruşturmacıların görev yapacağını, İtalyan makamlarının bu ekiple geçmişten gelen bir işbirliği olduğunu kaydetti.

"ICE, ulusal topraklarımızda polis gibi operasyonel faaliyetler yürütmemektedir ve asla da yürütemeyecektir. Güvenlik ve kamu düzeni yalnızca kendi emniyet güçlerimiz tarafından sağlanmaktadır." diyen Piantedosi, ICE personelinin, Milano-Cortina Oyunları süresince yalnızca analiz faaliyetleri ve İtalyan makamlarıyla bilgi alışverişiyle meşgul olacağını vurguladı.

Piantedosi, "Ulusal topraklarımızda, ABD medyasında görülenlere benzer hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla son günlerdeki tartışmayı besleyen endişe tamamen asılsızdır. Bu bilgilendirme sayesinde bunu kesin biçimde ortadan kaldırabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılında NATO müttefiki olmayan bir ülkeden, Rusya'dan askeri yardım alındığını da hatırlatan Piantedosi, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Sol muhalefetten sağ iktidara "ICE" eleştirisi

Piantedosi'nin konuşmasının ardından sağ koalisyon iktidarını oluşturan çoğunluk partilerinin temsilcileri, bakana ve hükümete destek verirken, muhalefetteki sol partiler ise hem ICE'ın görev yapacak olmasını hem de bakan ve hükümet kanadından bu sürede ICE'a ilişkin yapılan çelişkili açıklamaları eleştirdi.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) milletvekili Chiara Braga, "İtalyan hükümeti, İtalya'daki ICE ajanlarının varlığından endişe duymalıydı. Böyle bir kurumun İtalyan topraklarında faaliyet göstermesi kabul edilemez." dedi.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Alfonso Colucci, "ICE'ın varlığı, Milano'ya yakışmıyor. ICE'ı İtalya'da ağırlayarak, kamu düzeninin acımasız şiddete dayalı bir yönetim modelini meşrulaştırıyorsunuz. Siz, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın modelini ve onun çetelerini dünyanın gözünde meşrulaştırıyorsunuz. Trump'a yönelik bu köleliğinizin sınırı nerede?" diye konuştu.

Muhalefetteki Yeşil ve Sol İttifak (AVS) milletvekilleri de Piantedosi'nin yaptığı bilgilendirme sırasında "ICE dışarı" anlamına gelen "ICE out" rozetleri taktı.