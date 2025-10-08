İtalya, İsrail Hükümeti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

İtalya'nın güneyindeki Puglia Bölgesi'nin yönetimi, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan ve Puglialı vatandaşları yasa dışı alıkoyan İsrail hükümeti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Puglia Bölgesel Yönetim Başkanı Michele Emiliano, yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu barış misyonuna katılan İtalyan ve Puglialı vatandaşların kaçırılması ve gözaltına alınması nedeniyle İsrail hükümeti hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emiliano, İtalyan gemilerine ve savunmasız vatandaşlarına karşı işlenen şiddet eylemlerinin, keyfi biçimde alıkonulup İsrail hapishanelerine götürülmelerinin, gemilere el konulmasının ve ardından gemilerin batırılmasının İsrail hükümetinin işlediği son derece ciddi suçlar olduğunu belirterek, bunlardan Puglia Bölgesi'nin de zarar gördüğünü kaydetti.

Puglia Bölgesel Yönetimi, mayıs ayında, Gazze'deki savunmasız Filistinlilere yönelik soykırımı gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetiyle tüm resmi diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.