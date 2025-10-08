Haberler

İtalya, İsrail Hükümeti Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Puglia Bölgesi, Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vatandaşlarının alıkonulması nedeniyle İsrail hükümetine karşı yasal işlem başlattı. Yönetim Başkanı Michele Emiliano, olayın ciddi suçlar içerdiğini belirtti.

İtalya'nın güneyindeki Puglia Bölgesi'nin yönetimi, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan ve Puglialı vatandaşları yasa dışı alıkoyan İsrail hükümeti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Puglia Bölgesel Yönetim Başkanı Michele Emiliano, yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu barış misyonuna katılan İtalyan ve Puglialı vatandaşların kaçırılması ve gözaltına alınması nedeniyle İsrail hükümeti hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Emiliano, İtalyan gemilerine ve savunmasız vatandaşlarına karşı işlenen şiddet eylemlerinin, keyfi biçimde alıkonulup İsrail hapishanelerine götürülmelerinin, gemilere el konulmasının ve ardından gemilerin batırılmasının İsrail hükümetinin işlediği son derece ciddi suçlar olduğunu belirterek, bunlardan Puglia Bölgesi'nin de zarar gördüğünü kaydetti.

Puglia Bölgesel Yönetimi, mayıs ayında, Gazze'deki savunmasız Filistinlilere yönelik soykırımı gerekçe göstererek Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetiyle tüm resmi diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştı.

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz'in uluslararası sularında saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
ABD Suriye'de El Kaide'yi vurdu

Komşuda sürpriz operasyon! ABD o terör örgütünü vurmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Son anda kararını değiştirince ölüme gitmiş
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.