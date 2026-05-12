İtalya'nın yüksek öğrenimleri için Gazze'den tahliye ettiği Filistinli öğrenciler ülkeye geldi

İtalya'nın 'üniversite koridoru' girişimi kapsamında Gazze'den tahliye edilen 72 Filistinli öğrenci akşam saatlerinde Roma ve Milano'ya ulaştı. Öğrenciler, İtalya Dışişleri Bakanı ve Üniversiteler Bakanı tarafından karşılandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının "üniversite koridoru" isimli girişimi çerçevesinde dün Gazze'den tahliye edilerek, Ürdün'ün başkenti Amman'a götürülen 72 Filistinli öğrenci İtalya'ya getirildi.

Öğrencilerden 59'u başkent Roma'ya, 13'ü de Milano kentine bu akşam saatlerinde ulaştı.

Roma Fiumicino Havalimanı'na gelen öğrencileri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Üniversiteler ve Araştırmalar Bakanı Anna Maria Bernini karşıladı. İki bakan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Karşılama töreni sırasında bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bakan Bernini, Filistinli öğrencileri İtalyan üniversitelerinde ağırlamaktan son derece memnun olduklarını belirterek, "Gelişinizi aylardır bekliyorduk. Şimdi buradasınız. Hoş geldiniz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Tajani de Filistinli öğrencilerin burada alacakları eğitimle, önemli yerlere geleceklerini belki de Filistin'in gelecekteki yöneticilerinin bu öğrenciler arasından çıkacağını kaydetti.

Öğrenciler de kendilerine eğitim imkanı sağlayan İtalya'ya teşekkür etti.

Öğrencilerden 2'si San Marino, 70'i de İtalya'daki farklı üniversitelerde eğitim görecek.

Bakanlıktan paylaşılan sayılara göre, İtalya'nın girişimleri neticesinde Eylül 2025'ten bu yana Gazze'den tahliye edilen öğrenci sayısı 229'a yükselirken, geçen yılın eylül-aralık döneminde gerçekleştirilen 4 operasyonda 157 öğrenci İtalya'ya getirilmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Yorumlar (3)

Beyza Erdoğan:

bu kadar mı yetecek, gazze'de kaç tane öğrenci kaldı hala orada, çocuklara da fırsat verilmeli ama ana sorun orada çözülmedi, milyonlar hala acı çekiyor, 72 kişi çıkarmak makyaj gibi kaldı

Oktay Şimşek:

Çok güzel bir girişim İtalya'nın. Gençlerin eğitim görmelerine imkan sağlamak her zaman olumlu bir adımdır. Bunun gibi insani projeler uluslararası barışa da katkı sunar.

Özgür Sinan Işık:

Güzel habermiş ama arkada ne var bilinmez! İtalya neden birden bu kadar ilgilendi acaba! Gazze'de milyonlarca insan var iken sadece 72 öğrenci mi! Tabii eğitim almak güzel şey ama buradaki niyetin ne olduğunu merak ediyorum! Biraz şüpheli geldi bana bu işin tamamı!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

